Почему собаки нюхают друг друга: тайна разгадана

Когда встречаются две собаки, они часто пытаются обнюхать друг друга сзади. Аналогично ведут себя кошки – это подтверждают те, у кого дома живут несколько домашних питомцев.

Оказывается, по привычке обнюхивания стоит веская причина, пишет LiveScience. Таким образом четвероногие узнают о состоянии здоровья другого животного.

"Собаки могут определить репродуктивный статус другой собаки, чем она питалась, и вообще узнавать "новости", обнюхивая задние конечности друг друга", – говорит Эллен Ферлонг, доцент психологии, специализирующейся на познании животных в Университете Трансильвании в Лексингтоне, штат Кентукки.

Определенную роль играет и инстинкт размножения. С этой целью самцы могут больше времени посвятить на обнюхивание самок.

Но как собакам удается получить всю эту информацию? Один из первых ключей к разгадке этой тайны появился в 1976 году, когда было опубликовано исследование о собаках и койотах.

Оно показало, что два небольших мешочка, по одному с каждой стороны ануса собаки (анальные мешочки), выделяют коктейль зловонных химических веществ, в том числе триметиламин с рыбным запахом и едкие пропионовую и масляную кислоты. Согласно исследованию, опубликованному в 2021 году, эти выделения анального мешка могут служить химическими сигналами общения.

Каждое химическое вещество, вероятно, передает определенную информацию другой собаке, но ученым предстоит разгадать этот код запахов. В исследовании 2023 года сравнили выделение анального мешка самцов и самок собак. Оказалось, что определенные химические вещества выделяют только самки, а другие только самцы.

Исследователи также зафиксировали, что даже у однополых особей химические вещества, их состав и концентрация отличаются. Кроме пола, на профиль запаха собаки влияют другие параметры.

Поэтому собаки вынюхивают имеющийся химический состав. Благодаря своему гораздо лучшему обонянию собаки могут идентифицировать отдельные запахи в смеси и обнаруживать их в значительно меньших концентрациях, чем человек.

"Обоняние собаки в 10 000-100 000 раз лучше нашего. Собаки могут чувствовать запах из триллиона других", - сказала Ферлонг.

Кошки тоже это умеют

Обоняние кошек тоже гораздо развитее человеческого. Исследования показывают, что распознавание запахов играет центральную роль в поведении и общем благополучии кошек, сообщила в электронном письме для Live Science Кристин Витале, доцент кафедры здоровья и поведения животных в Университете окружающей среды Юнити в штате Мэн.

Как и у собак, у кошек есть небольшие железы, производящие химические вещества с отчетливыми запахами.

"По запаху задней части тела другого кота кот может определить, знаком ли он с ним или нет, а также его пол и даже, возможно, репродуктивные возможности", – говорит Виталий.

"И самцы, и самки кошек используют запах для идентификации социальных партнеров и общения с ними", – добавила она.

В 2023 году исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе исследовали 23 домашних кота. Выявлено, что в анальных железах животных обитают бактерии, вероятно, участвующие в производстве зловонных выделений анальных желез. У разных кошек в анальных железах были разные бактерии, а типы бактерий варьировались в зависимости от возраста и веса кота.

Ученые считают, что эти бактерии помогают котам и собакам общаться. В пользу этой гипотезы свидетельствует аналогичное исследование, проведённое на гиенах.

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