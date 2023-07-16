Почему инопланетная жизнь может существовать даже на полностью замерзших планетах: ученые обнаружили разгадку

Водород и кислород занимают первое и третье места в списке наиболее распространенных элементов во вселенной. Соответственно, вода может быть значительно более распространенной, чем мы думали. И учёные называют это хорошей новостью для охотников за инопланетянами.

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Издание Inverse рассказало о свежих исследованиях, которые показывают, что определенные формы жизни могут существовать на экзопланетах даже с экстремально низкими температурами. Так ученые установили, что пригодная для жизни зона (область, где температура позволяет воде находиться именно в жидком состоянии) вокруг красных карликов на самом деле разрушается звездными ветрами и сильным излучением. Они буквально срывают с планет атмосферу, превращая их в голую облученную скалу. Как в таких условиях может существовать жизнь, сложно себе представить.

Ученые надеются получить больше данных на этот счет от телескопа имени Джеймса Уэбба. Между тем имеющиеся данные свидетельствуют: не следует судить об экзопланете по ее замерзшей поверхности. Речь идет о тех небесных телах, которые находятся вдали от своих звезд и до них не долетает разрушительное излучение от звездных вспышек, но в то же время это делает их слишком холодными, чтобы иметь на поверхности жидкую воду. Если в этих мирах вообще есть вода, то это, пожалуй, совершенно недружественный для живых организмов лед. Однако ученые предполагают, что в среднем на одной планете в каждой звездной системе жидкая вода может скрываться под поверхностью.

"Наша работа показывает, что воду можно найти в местах, о которых мы даже не задумывались. Это значительно увеличивает шансы найти среду, в которой теоретически могла бы развиваться жизнь", – рассказал планетолог из Университета Рутгерса Луендра Ойха. Недавно он представил работу своей команды на эту тему во время конференции по геохимии во Франции. Соответствующую статью они опубликовали в журнале Nature Communications.

Что лежит под поверностью

Радиоактивные элементы являются составляющей частью большинства каменистых объектов в космосе. При распаде они выделяют тепло. Так недра Земли получают часть своего тепла от радиоактивного калия, тория и урана, глубоко распадающихся в земной коре и мантии. И именно радиоактивные элементы грели скалистые объекты в ранней Солнечной системе, причем делали это настолько мощно, что плавили камень и металл.

Опираясь на этот факт, Ойха и его коллеги смоделировали, сколько тепла планета размером с Землю может генерировать таким образом – не используя при этом солнечный свет или приливное трение. Оказалось, гораздо больше, чем представляли прежде. Расчеты показали, что этого тепла достаточно, чтобы поддерживать в жидком состоянии подземные озера или моря.

Скрытые океаны под ледяной поверхностью – это не что-то новое и экзотическое. Астрономам известно, что в нашей Солнечной системе спутник Сатурна Энцелад и спутники Юпитера, Европа и Ганимед имеют океаны жидкой воды, разлившиеся под километрами ледяной коры. Эти естественнные спутники получают огромную часть собственного внутреннего тепла от приливов газовых гигантов, вокруг которых они вращаются. Но Ойха и его коллеги утверждают, что тепло от распадающихся в недрах планеты радиоактивных элементов тоже может вносить свой вклад.

И даже наша собственная планета доказывает, что это возможно. Под арктической вечной мерзлотой в некоторых частях Канады и во льду Антарктиды лежат озера с холодной, но жидкой водой. Тепло, выделяемое радиоактивными элементами в земной коре, сохраняет воду достаточно теплой, чтобы она не замерзала. Есть даже некоторые свидетельства того, что в настоящее время это может происходить на южном полюсе Марса, убеждает Ойха.

Вода и немного соли

Конечно, ученые не утверждают, что наличие жидкой воды автоматически указывает на жизнь. Это вещество только одно из многих, необходимых для превращения химии в биологию. Для существования живых организмов нужны также источник энергии и куча питательных веществ, вроде электролитов и фосфора. А еще планете должно посчастливиться, чтобы на ней сошлись все возможные предпосылки для возникновения жизни, как это произошло с Землей. Но отсутствие жидкой воды является самым большим и очевидным препятствием для развития живого.

Однако мы можем так никогда и не узнать, существует ли жизнь под ледяными поверхностями других планет. Мы можем отправить исследовательские аппараты на поиски жизни – прошлой или даже нынешней – под поверхностью Марса, и мы можем отправить зонды для отбора проб океанов Европы и Энцелада. Но что касается экзопланет из других звездных систем, то пока все, что мы можем – это рассматривать их в телескоп. И хотя жизнь на поверхности планеты может оставить следы в ее атмосфере, подземная жизнь, скорее всего, так и останется полностью скрытой от глаз землян.

"Главная задача состоит в том, чтобы разработать способы выявления этих сред обитания с помощью будущих телескопов", – сказал Абель Мендес астроном из Университета Пуэрто-Рико. Так он прокомментировал работу своих коллег.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, марсоход Perseverance нашел в кратере Езеро новые доказательства того, что на Марсе могут присутствовать органические молекулы, являющиеся признаком жизни.

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