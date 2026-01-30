Европейский союз и Индия объявили о заключении исторического торгового соглашения. Переговоры с перерывами продолжались почти два десятилетия. Обе стороны стремятся углубить связи на фоне напряженности в отношениях с Соединённии Штатами.

Договор позволит вести свободную торговлю товарами между блоком из 27 европейских государств и самой густонаселенной страной мира. Вместе это почти 25% мирового валового внутреннего продукта и рынок с населением в два миллиарда человек.

На два дня позже британский премьер и Главный китаец официально объявили о договорённости относительно глобального стратегического партнёрства.

Таким образом, ЕС отбирает Индию у России, а "внеевропейская" Великая Британия у России понемногу отбирает Китай. Из БРИКС РФ вскоре останется только с Ираном, и то уже вряд ли.

За выжженную землю Донбасса мордор постепенно теряет весь мир, включая Кавказ, Центральную Азию, Латинскую Америку.

Планета потихонечку обретает новую конфигурацию.