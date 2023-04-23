Пик активности будет раньше, на Землю могут падать спутники: ученые заявили об изменениях на Солнце

Наше Солнце имеет свои циклы активности, достигая ее пика раз в 11 лет. Выглядит цикл так – после очередного всплеска на протяжении 6 лет активность находится на минимуме, а далее происходит подъем, который длится почти половину цикла. Появляется множество мощных солнечных вспышек и корональных выбросов массы (выбросы плазмы в космос) И вот ученые заявили о том, что текущий цикл может быть аномальным.

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Как пишет издание IFL Science, расчеты показывают, что пик активности может наступить не в 2025 году, а на год-полтора раньше. Автором исследования выступил Скотт Макинтош из Национального центра атмосферных исследований США. Он давно изучает активность Солнца.

Они с коллегами пришли к выводу, что 11-летний цикл активности светила напрямую связан с магнитным полем звезды. В момент, когда он достигает пика, магнитные полюса Солнца меняются местами. Этот процесс сопровождается появлением большого количества пятен на его поверхности – участков с очень сильным магнитным полем. Здесь возникают солнечные вспышки и корональные выбросы массы.

Между тем, Макинтош предлагает для более точного прогнозирования солнечной активности принимать во внимание цикл Хейла – это объединение двух 11-летних циклов Солнца. За это время звезда успевает сменить свои магнитные полюса дважды.

По мнению исследователя, цикл Хейла содержит особые периоды, когда возникает больше солнечных пятен и они не всегда совпадают с прогнозируемым солнечным максимумом. Макинтош объяснил, что в таком случае солнечные пятна начинают формироваться ближе к середине типичного солнечного цикла на широте примерно 55 градусов в обоих полушариях Солнца, после чего начинают перемещаться к экватору звезды и исчезают.

Свежие исследования показывают, что сейчас солнечная активность выше прогнозируемой. Именно поэтому ученые ожидают, что она достигнет пика раньше расчетного периода. В настоящее время продолжается 25-й солнечный цикл, который начался в 2019 году. Его пик должен был прийтись на 2025 год, но обновленные данные показывают, что Солнце изменит свои магнитные полюса уже через 6-12 месяцев. То есть всплески ожидаются уже в этом году или начале следующего.

Совершенно катастрофических последствий астрономы не предполагают, но период все равно будет сложный. Количество пятен на Солнце будет расти и соответственно увеличится число выбросов плазмы. Во время таких событий частицы с огромной скоростью распространяются по космосу, а попав в земную атмосферу, влекут за собой геомагнитные бури.

Исследователи предупреждают, что эти вспышки будут очень мощными и будут продолжаться в течение нескольких месяцев. Происходящие бури также будуть сильными и вызовут яркие северные сияния, а вместе с ними перебои с радиосвязью, проблемы с системами навигации и негативные явления на энергосистемах. В частности, существует риск того, что спутники на орбите Земли могут начать выходить из строя и даже падать на нашу планету.

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