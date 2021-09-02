Первый запуск ракеты Alpha компании Firefly Aerospace Макса Полякова: онлайн-трансляция

Компания Firefly Aerospace Макса Полякова успешно провела финальные испытания своей ракеты Alpha и уже объявила дату первого запуска. Ракета отправится в космос с базы Космических войск США Ванденберг, Калифорния. Пусковое окно будет открыто с 4 до 8 утра 3 сентября по киевскому времени, все желающие будут иметь возможность следить за событиями в прямом эфире.

Трансляция запуска на украинском языке будет доступна на YouTube-канале “ Макс Поляков и Ноосфера Max Polyakov & Noosphere”.

Англоязычная трансляция пройдет на канале Everyday Astronaut с Тимом Доддом.

Ракета Alpha разрабатывается компанией с 2014 года и относится к легкому классу ракет-носителей. В 2017 году, после того, как Макс Поляков приобрел и перезапустил компанию Firefly Aerospace, он также внес ряд технических изменений в конструкцию ракеты, повысив ее грузоподъемность с 400 до 1000 кг. Alpha – одна из самых больших ракет легкого класса: ее высота 29 м, диаметр 1,8 м, диаметр обтекателя 2 м. Двухступенчатая ракета изготовлена из композитных материалов и оснащена четырьмя жидкостными двигателям Reaver-1 (первая ступень) и одним двигателем Lightning 1 (вторая ступень). Ракета Alpha крепкая и сравнительно легкая, так что может выводить до 1 тонны полезной нагрузки на орбиту.

Видео дня

В рамках дебютного запуска ракета Alpha выведет на орбиту академические и образовательные проекты победителей специализированной программы DREAM, нацеленной на продвижение точных наук (англ. STEM – наука, технологии, инженерия, математика). Среди участников программы было отобрано 26 проектов из 7 стран, включающих в себя детские рисунки и спутники от лучших университетов и некоммерческих организаций со всего мира.

Про Firefly Aerospace

Firefly Aerospace – частная аэрокосмическая компания, которая предоставляет космические транспортные услуги – от низкой околоземной орбиты и до Луны – создавая надежный, недорогой и быстрый доступ в космос. Firefly предлагает запуск, перемещения в космосе и посадку на поверхность Луны с помощью своих платформ Alpha, Beta, SUV и Blue Ghost.

Про Макса Полякова

Макс Поляков, международный предприниматель в сфере космических технологий и IT, экономист, общественный деятель, инвестор и филантроп, является последователем теории Ноосферы Вернадского и основателем фонда Noosphere Venture Partners.