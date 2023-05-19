Обнаружено древнее чудовище с зубами-'отвертками': ученые озадачены

Моря доисторического мира были бы не лучшими местами для судоходства и купания. Миллионы лет назад водные пути буквально кишели настоящими морскими чудовищами. Размеры этих существ действительно поражали.

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Морские рептилии вымерли почти одновременно с динозаврами, вероятно, их уничтожило одно катастрофическое событие глобального масштаба. Но недавно ученые были озадачены неожиданной находкой. На территории Марокко был обнаружен новый вид хищной ящерицы, известной под названием мозазавр. Исследования опубликовали на сайте MDPI (Committed to the UN Global Compact).

Мозазавры были главными морскими хищниками. Они доминировали в больших морях и океанах. В частности, ученые обнаружили образцы в морских отложениях с обеих сторон Атлантического океана, а также в средиземноморских регионах, когда-то затопленных доисторическим океаном Тетис.

В фосфатных отложениях бассейна Улед Абдун в Марокко нашли остатки челюстей и зубов, которые совершенно непохожи на любые другие уже известные человечеству. Ученые выдвигают гипотезы о новом виде мозазавров. Другие известные представители этого вида имели зубы с более простыми или меньшими выступами.

По словам Ника Лонгрича, палеонтолога и эволюционного биолога из Университета Бата в Великобритании, "это не похоже на любую рептилию, даже на любое позвоночное существо, которое мы видели раньше". Он сравнил зубы с шестигранным ключом или кончиком крестовой отвертки.

Достоверным кажется то, что нечетные зубы – это определенное эволюционное расщепление. То есть, древнее существо представляет собой новый образец, происходящий от отдельного вида мозазавров.

Доисторическую рептилию назвали Stelledens по ее определяющему признаку (от латинских слов "звезда" и "зуб").

"Вполне возможно, Stelledens нашел уникальный способ кормления или, вероятно, он заполнял экологическую нишу, которой сегодня просто не существует", – предположил Лонгрич.

Зубы имеют явные признаки износа на кончиках, поэтому ученые предполагают, что рептилия ела аммонитов, ракообразную или костную рыбу.

Есть гипотезы, что Stelledens имел примерно 5 метров в длину, то есть этот вид был достаточно мал для типичного мозазавра. Пока что недавно обнаруженный мозазавр вызывает больше вопросов, чем получается найти ответов.

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