Нью-Йорк ежегодно уходит под воду, но таяние ледников здесь ни при чем: что узнали ученые

Американский город Нью-Йорк ежегодно медленно опускается под воду, но причиной этому не таяние ледников и рост уровня океана, а человеческая деятельность. Как выяснили ученые, город погружается все глубже под непостижимым весом своих культовых небоскребов.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Earth's Future. Такая тенденция делает город, в котором проживает около 8,5 миллионов человек, особенно уязвимым к стихийным бедствиям.

Удалось установить, что разные части города уходят в океан с разной скоростью. Геологический процесс проседания, во время которого осадочные породы смещаются и оседают, быстрее происходит в районе Нижнего Манхэттена, находящегося на уровне моря, а также в частях Бруклина и Квинса.

По данным исследователей из Геологической службы США и Университета Род-Айленда, в среднем речь идет об опускании на один-два миллиметра в год, но в проблемных районах ситуация обстоит хуже.

Жители города также предупреждают, что даже такое, казалось бы, незначительное ежегодное погружение города представляет большую угрозу, чем может показаться, ведь делает Нью-Йорк более уязвимым к катастрофам, связанным с изменением климата. В частности, мощным ураганам.

"Нью-Йорк сталкивается со значительными проблемами, связанными с опасностью наводнений; угроза повышения уровня моря в 3-4 раза превышает среднемировой показатель вдоль атлантического побережья Северной Америки", – отметили авторы исследования.

При этом Нью-Йорк – не единственный прибрежный город в США, который с каждым годом опускается все ниже и ниже. В 2021 году исследователи вынесли аналогичный приговор и Сан-Франциско.

Авторы исследования называют Нью-Йорк символом растущих прибрежных городов по всему миру, которые медленно проседают. Они призывают приложить глобальные усилия, чтобы смягчить последствия растущей опасности затопления.

При этом авторы исследования не предлагают каких-либо радикальных шагов, которые могли бы остановить уже продолжающийся процесс, но, очевидно, предлагают подумать над тем, как защитить людей.

"В глобальном масштабе, население, живущее в просадочных городах, столкнется с повышением уровня моря в четыре раза быстрее, чем в стабильных регионах", – резюмировали исследователи.

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