Новая теория быстрого образования Земли дает шанс на существование инопланетян: что об этом известно

Земля, вероятно, могла образоваться быстрым способом, который длился всего несколько миллионов, а не 100 миллионов лет, как считалось ранее. Побочным процессом этого быстрого образования могла быть вода.

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Об этом говорится в исследовании ученых из Копенгагенского университета, опубликованном в журнале Nature. Новая теория дает надежду, что Земля – не единственная планета в своем роде и разумная жизнь могла развиться и на других планетах в звездных системах.

Ранее считалось, что формирование Земли и других планет во вселенной длиться на протяжении более 100 миллионов лет, во время которых происходит столкновение космических тел разного размера, которые в конце концов и формируют планету.

Но в результате такого формирования образуется космический камень, лишенный одного из самых главных компонентов, необходимых для жизни – воды. Считалось, что на Землю вода случайно попала вместе с одним из астероидов, богатых водой. При этом не исключалось, что наличие воды на Земле это скорее исключение из правил, чем правило галактики.

Новая же теория подвергает сомнению обе предыдущие концепции. Проведенное исследование показало, что Земля могла образоваться вследствие быстрого поглощения камней, пыли и ледяных частиц. И продолжался этот процесс, вероятно, всего несколько миллионов лет.

Если теория верна, это повышает вероятность существования других пригодных для жизни планет во Вселенной благодаря побочному продукту – воде, образовавшейся в результате такого формирования.

Соавтор исследования и профессор из Института Глобо Мартин Биззарро отметил, что проделанная работа показала, что "наличие воды на Земле является побочным продуктом ее формирования".

Такой новый механизм образования планет, по его словам, значительно увеличивает шанс существования пригодных для жизни планет в галактике.

Другой автор исследования аспирант Исаак Ониетт объяснил, что в далеком прошлом вокруг Солнца, вероятно, существовал пылевой диск, в котором и происходило формирование планет Солнечной системы.

"Как только планета достигала определенного размера, она действовала как пылесос, очень быстро впитывая всю эту пыль, что способствовало ее росту до размеров Земли всего за несколько миллионов лет", – предположил Ониетт.

Поскольку, кроме пыли, диск вокруг Солнца также содержал ледяные частицы, молодая планета поглощала их вместе с пылью, способствуя присутствию воды при формировании Земли.

"Эта теория предполагает, что каждый раз, когда вы создаете планету, подобную Земле, на ней будет вода. Если вы попадете в другую планетную систему, где есть планета, вращающаяся вокруг звезды размером с Солнце, то на этой планете, если она находится на нужном расстоянии, должна быть вода", – подчеркнул Биззарро.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал, что под поверхностью Земли обнаружили обломки древней планеты, которая "подарила" нам Луну.

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