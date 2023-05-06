Необычная находка на Марсе поставила в тупик пользователей сети. Фото

На поверхности Красной планеты обнаружили странный предмет, который вызвал ряд вопросов у исследователей Марса. Особенно примечательна в нем плавность линий.

Видео дня

Снимок с камнем необычной формы выложил на своей странице в социальной сети Twitter выложил писатель, исследователь Марса Пол Скотт Андерсон. Он просматривал старые фото ровера Curiosity, когда неожиданно для себя нашел на одном из них необычный предмет, который привлек его внимание.

После того, как он выложил фото в сеть, его подписчики высказали свои догадки, чем же на самом деле является предмет на изображении.

Некоторые сказали, что это "марсианская керамика", другие увидели в нем нечто похожее на "сперматозоид", "детскую погремушку" и "коронавирус".

Кое-кто напомнил, что На Марсе очень давно была вода и, "возможно, именно она стала причиной такого странного внешнего вида камня".

Многие обратили внимание на плавность его линий.

Стоит отметить, что данный камень был зафиксирован марсоходом Curiosity, который был отправлен на Марс еще в 2012 году, однако внимание к себе кадр привлек сейчас, когда Андерсен придал его огласке и обратил внимание других на причудливый камень.

Свой пост в Twitter Андерсон сделал 15 февраля. За это время было сделано 70 ретвитов и почти полтысячи лайков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Илон Маск рассказал, как будут жить на Красной планете первые поселенцы и какими законами будут руководствоваться.