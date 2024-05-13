Неизвестное существо с 'клыками в форме лезвия' обнаружили в пещере Таиланда: исследователи в недоумении. Фото

Двое исследователей обнаружили в Таиланде неизвестное существо. Она очень похожа на змею, но имеет белые клыки в виде лезвия.

Помимо этого у пресмыкающегося очень выражена чешуя на подбрюшине. Это помогает в передвижении по вертикальным скалистым поверхностям за счет сцепления, пишет Mail Online.

"Животное особенно приспособлено к жизни в жестких условиях", – сказал один из исследователей.

Находку назвали "пещерная змея Кукри", или Oligodon speleoserpens, – в честь ее сурового дома в известняковых карстовых горных пещерах Таиланда. Есть предположение, что данный вид обитает в очень глубоких ущельях, поэтому его не замечали раньше.

Биологи отметили, что "два увеличенных клиновидных верхних зуба" и чешуя для экстремального ползания – весомые доказательства того, что это совершенно новый вид.

Чтобы получить всего три экзампляра нового вида, герпетологам (исследователям, специализирующимся на рептилиях) пришлось преодолеть скалу высотой в пять этажей.

"Это очень рисковано, но у меня не было другого выбора, кроме "свободного соло" (лазанья без веревок)", – поделился один из первооткрывателей вида, Уорд-Смит на своей странице в Facebook.

Герпетологи отметили, что это того стоило – змея слишком важна для науки, чтобы упустить возможность ее исследовать.

Согласно информации зоологов, вновь обнаруженная змея питается яйцами других рептилий, в том числе двух видов геккона, тоже хорошо ориентирующихся на скалистой местности.

Плотный горный массив обозначает границу между южными провинциями Таиланда Трангом и Сатуном. По свидетельству геологов, этот скалистый регион образован вследствие тектонических разломов.

Экспедиция в скалистую прядь Таиланда имела целью исследование другого вида рептилии, который тоже был обнаружен недавно: Trimeresurus ciliaris, или "известняковая гадюка".

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