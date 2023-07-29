Не пожелаешь и врагу: пять худших способов умереть по версии ученых

Большинство людей боятся умереть не своей смертью. Но смерть от природных явлений может быть гораздо хуже и болезненнее.

Видео дня

Издание IFLScience опубликовало подборку пяти самых ужасных смертей. Большинство из них относительно безболезненны для жертв, но если увидеть такое зрелище, то оно точно запомнится на всю жизнь.

Вулканическая лава

Смерть от пирокластичного потока (поток смеси горячих вулканических газов, пепла и скальных обломков) или пирокластичного всплеска (масса турбулентного газа и фрагментов породы, выбрасываемая во время вулканических извержений) причиняет человеку невыразимые страдания. Лава двигается со скоростью 80 км/ч и может достигать температуры до 1000 градусов по Цельсию.

Жертвы умирали от сильного теплового шока, а мышцы резко сокращались. Люди, которых не задела лава, вероятно, задохнулись от токсичного вулканического газа и пепла.

Водолазный звон

Эта конструкция предназначена для транспортировки водолазов на глубину и обратно на поверхность, через ее форму, оборудование назвали колоколом. Поскольку это оборудование подвергается огромному внешнему давлению, когда люди погружаются все глубже, воздух внутри этих колоколов сильно сжимается, и внутреннее давление может быть невероятно высоким.

5 ноября 1983 года несколько водолазов работали на газовом месторождении. Они оставили звон и находились в закрытом проходе, но внезапно зажим водолазного звона открылся и произошел взрыв. Водолозы погибли мгновенно.

Как тогда объяснили эксперты, падение давления привело к тому, что воздух и жидкость внутри людей быстро расширились и разорвали их внутренности и тела на части.

Удар молнии в помещении

Шансы умереть от удара молнии в помещении очень низкие. Однако в 2017 году человек умер именно от этого. Работая рядом с металлической колонной и между двумя металлическими конструкциями, молния попала в столб, затем прошла сквозь ногу и сердце мужчины и вылетела через большой палец правой руки.

70% его тела подверглись ожогам первой, второй и третьей степеней.

Растворение в вулканическом горячем котле

В некоторых вулканах есть геотермальная система гейзеров и горячих источников. Такие бассейны имеют высокую температура воды. Когда человек падает в такой бассейн, сначала получает ожоги третьей степени, в результате чего все слои кожи повреждаются, чернеют и разрываются, а подкожный жир выкипает.

Как ни странно, такая смерть причинила бы немного боли, потому что нервные окончания сразу сгорели бы. Меньше чем через сутки тело полностью раствориться и никаких останков найти не удастся.

Смерть от яда змеи

Бумсланг – это ядовитая змея, хотя она не очень агрессивна, но если чувствует угрозу, то может броситься на человека. Если их задним клыкам удастся проникнуть в вашу кожу, то токсичное вещество потечет через весь организм.

Именно такая судьба постигла герпетолога Карла П. Шмидта, которому в сентябре 1957 года привезли змею для идентификации в Чикагском музее естествознания. Животное укусило мужчину за большой палец левой руки во время осмотра. Он задокументировал эффект яда – и скончался сразу на следующий день.

Сначала у него началась сильная тошнота, появился озноб (симптом, заключающийся в возникновении ощущения холода, что вызывает спазм поверхностных кровеносных сосудов кожи и сопровождается мышечным дрожью) и быстрое повышение температуры тела. У мужчины началось сильное кровотечение изо рта.

Он продолжал кровоточить из разных отверстий, включая нос и глаза, в течение некоторого времени после этого, прежде чем окончательно потерять способность реагировать на внешние раздражители. В тот день он умер от паралича дыхания, когда его сердце и мозг начали кровоточить.

Ранее OBOZREVATEL публиковал фото, которые создала нейросеть, что люди могут переживать после смерти.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram, Viber и Threads, чтобы быть в курсе последних событий.