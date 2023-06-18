Что люди могут переживать после смерти: нейросеть показала впечатляющие фото

Нейросеть Midjourney показала свое видение того, что люди могут переживать после смерти. Изображения несут в себе печаль, неизвестность и разочарование.

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Фото, размещенные на портале reddit, поражают своей мистикой. В частности, искусственный интеллект создал изображения, опубликованные автором под ником StopwatchSparrow (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На первом фото искусственный интеллект воспроизвел падение человека, вероятно, мужчины и многоэтажек. Намекая на то, что весь наш мир рушится, когда душа покидает тело, или наоборот – наша привычная среда в жизни переходит с нами в другой мир после смерти. Также это изображение можно трактовать как то, что после смерти наша душа ищет свое место и сквозь эти постройки пытается увидеть лучи света. Как ни странно, это фото не вызывает страха, а лишь пробуждает чувство покоя и одиночества.

Чего не скажешь о втором фото, где человека манит темная глубина мистического озера. Здесь чувствуется страх и безысходность, потому что не знаешь, что тебя ждет после погружения в воду – рай или ад.

Третье изображение похоже на ожидание приговора. Чувствуется одиночество и тревога. Потому что все еще ждешь, куда душа должна отправиться.

Последнее фото излучает легкость и свободу. Похоже, что молодая женщина в белом платье только что попала в рай и стоя, на пушистых облаках, смотрит по сторонам, ища свою дорогу. Возможно, нейросеть именно так видит небеса.

Читатели также выразили свое мнение по поводу созданных искусственным интеллектом фото.

"Половина из них выглядит как успокаивающее, плавный переход к хорошей загробной жизни, а другая половина выглядит как разнообразные зоны подземелья World of Warcraft (затонувший вход в храм и т.д.!), когда приключение с друзьями вот-вот начнется", "Лично я считаю это достаточно успокоительным", "Это удивительно успокаивает", "Смерть похожа на жизнь в западной Небраске", – говорится в комментариях.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как выглядели бы женщины, если бы у них на голове росли овощи вместо волос.

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