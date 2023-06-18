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Что люди могут переживать после смерти: нейросеть показала впечатляющие фото

Obozrevatel
Технологии
2 минуты
843
Что люди могут переживать после смерти: нейросеть показала впечатляющие фото

Нейросеть Midjourney показала свое видение того, что люди могут переживать после смерти. Изображения несут в себе печаль, неизвестность и разочарование.

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Фото, размещенные на портале reddit, поражают своей мистикой. В частности, искусственный интеллект создал изображения, опубликованные автором под ником StopwatchSparrow (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На первом фото искусственный интеллект воспроизвел падение человека, вероятно, мужчины и многоэтажек. Намекая на то, что весь наш мир рушится, когда душа покидает тело, или наоборот – наша привычная среда в жизни переходит с нами в другой мир после смерти. Также это изображение можно трактовать как то, что после смерти наша душа ищет свое место и сквозь эти постройки пытается увидеть лучи света. Как ни странно, это фото не вызывает страха, а лишь пробуждает чувство покоя и одиночества.

Что люди могут переживать после смерти: нейросеть показала впечатляющие фото

Чего не скажешь о втором фото, где человека манит темная глубина мистического озера. Здесь чувствуется страх и безысходность, потому что не знаешь, что тебя ждет после погружения в воду – рай или ад.

Что люди могут переживать после смерти: нейросеть показала впечатляющие фото

Третье изображение похоже на ожидание приговора. Чувствуется одиночество и тревога. Потому что все еще ждешь, куда душа должна отправиться.

Что люди могут переживать после смерти: нейросеть показала впечатляющие фото

Последнее фото излучает легкость и свободу. Похоже, что молодая женщина в белом платье только что попала в рай и стоя, на пушистых облаках, смотрит по сторонам, ища свою дорогу. Возможно, нейросеть именно так видит небеса.

Что люди могут переживать после смерти: нейросеть показала впечатляющие фото

Читатели также выразили свое мнение по поводу созданных искусственным интеллектом фото.

Что люди могут переживать после смерти: нейросеть показала впечатляющие фото

"Половина из них выглядит как успокаивающее, плавный переход к хорошей загробной жизни, а другая половина выглядит как разнообразные зоны подземелья World of Warcraft (затонувший вход в храм и т.д.!), когда приключение с друзьями вот-вот начнется", "Лично я считаю это достаточно успокоительным", "Это удивительно успокаивает", "Смерть похожа на жизнь в западной Небраске", – говорится в комментариях.

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