Названы породы собак с самым крепким здоровьем

Бигль назван самой здоровой породой собак. Представители данной породы могут доживать до 15 лет. Среди проблем со здоровьем у пожилых особей могут наблюдаться проблемы с глазами и бедренными суставами.

Об этом сообщили эксперты специализированного портала The Spruice Pets, которые изучали различные заболевания у собак в зависимости от их генетики.

По словам экспертов, после бигля меньше всего проблем со здоровьем у австралийской пастушьей собаки. В среднем животное живет от 12 до 16 лет и генетически не склонно к болезням. Однако у него с возрастом могут возникнуть осложнения с суставами или связками.

На третьем месте по здоровью эксперты назвали чихуахуа. Эти маленькие собачки доживают до 20 лет, где с возрастом у них возникают проблемы с сердцем и глазами. Кроме того у данной породы наблюдается вывих надколенника.

Кроме того, в топ здоровых пород вошли: борзая, пудель, сибирский хаски, басенджи, бордер-колли и гаванский бишон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые составили топ самых агрессивных пород собак.