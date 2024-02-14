Названы месяцы, в которые рождаются долгожители: у них больше шансов дожить до 100

Ученые заявили, что люди, которые родились в сентябре, октябре или ноябре, имеют более высокие шансы стать долгожителями по сравнению с родившимися в марте. Такую закономерность обнаружили исследователи из Центра демографии и экономики старения NORC при Чикагском университете.

Результаты работы обнародованы на сайте американской Национальной медицинской библиотеки. Авторы сообщили, что провели ряд внутрисемейный исследований (1574 долгожителей, родившихся в Соединенных Штатах в 1880–1895 годах), чтобы проанализировать влияние месяца рождения на долголетие, которое не зависит от сезонности рождения и младенческой смертности, условий детства или генетического фона.

Ученые считают, что результаты "подтверждают идею программирования старения и долголетия человека в раннем возрасте".

Сравнение распределения по месяцам рождения долгожителей и их братьев и сестер, которые умерли в более раннем возрасте, показало статистически значимые различия: подсчеты говорят об избытке долгожителей, родившихся в сентябре-ноябре, и недостатке долгожителей, родившихся в марте, мае и июле.

"Рождение в весенние месяцы было связано с уменьшением шансов дожить до 100-летнего возраста, тогда как рождение в осенние месяцы значительно увеличивало шансы дожить до столетия", – заявили авторы в результатах исследования.

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