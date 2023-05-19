Наскальный рисунок оказался чертежом мегаструктуры, которой 8000 лет. Фото

Археологи обнаружили на скалах Аравийского полуострова звезды и линии, которые, вероятно, являются чертежами для мегаструктур, которые были найдены в пустыне около 100 лет назад. Речь идет о так называемых пустынных змеях, которые, как предполагают ученые, использовались древними людьми для охоты на животных.

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В исследовании, опубликованном в журнале PLOS One, археологи рассказали об отчеканенных звездах и линиях, которые могут означать расположенные вблизи охотничьи ловушки. Они считают, что эта гравировка может быть первым в истории человечества чертежом, сделанными около 8000 лет назад.

Пустынные змеи, или кайты, были обнаружены около 100 лет назад, когда с самолетов начала осуществляться аэрофотосъемка. Для людей на земле эти структуры были не слишком заметны, в то время как с неба стало ясно, что это обширные участки земли, обнесенные невысокими каменными стенами, иногда с ямами, разбросанными изнутри по краям.

Считается, что эти территории служили загонами или ловушками для животных. Ученые предполагают, что древние люди загоняли на эту территорию животное, которое не могло преодолеть каменную стену, или проваливалось в подготовленную яму и это облегчало его убийство.

Ранее ученые ломали голову над тем, как древние люди могли строить такие структуры, не имея плана. Но теперь, после открытия наскальных рисунков, они нашли ответ.

Как пишет LiveScience, Исследование выявило, что рисунок из Иордании оказался наиболее похожим на кайт, расположенный на расстоянии 2,3 км, тогда как рисунок из Саудовской Аравии был наиболее похож на пустынного змея на расстоянии 16,3 км.

"Гравюры удивительно реалистичны и точны, и к тому же выдержаны в масштабе, что подтверждается оценкой сходства форм на основе геометрического графика. Таким образом, эти примеры изображений кайтов являются древнейшими известными архитектурными планами в масштабе в истории человечества", – рассказали авторы исследования.

Исследователи предполагают, что планы рисовались не только для построения кайтов, но и для того, чтобы определить роли людей во время планирования охоты и определить план действий.

Ученые считают увлекательным тот факт, что в столь древние времена люди имели абстрактное мышление, позволявшее им переносить увиденное на рисунке на реальный мир.

Авторы исследования также предполагают, что найденные рисунки на самом деле могут быть не первыми чертежами, которые рисовали древние люди. Просто не исключено, что более ранние схемы создавались на менее устойчивом материале, например, на почве.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что учеными были найдены первые изображения пропавшего народа тартесцев.

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