NASA обнаружило движение под ледяной корой Европы. Фото

Космический аппарат NASA Juno обнаружил следы под льдом, покрывающим поверхность Европы – спутника Юпитера. Эти следы могут являться проявлением шлейфовой активности.

Гигантский океан, скрывающийся под ледяной поверхностью Европы, давно уже является предметом научных дискуссий. Новые данные Juno могут разрешить будущим миссиям взять пробу внутреннего океана без необходимости приземляться, пишет IFLScience.

Прошло почти два года, как Juno максимально приблизился к Европе, но его информация до сих пор анализируется. Хотя космический аппарат вращается вокруг Юпитера с 2016 года, пять изображений, сделанных 29 сентября 2022, были первым крупным достижением с момента последнего визита космического корабля "Галилей" в 2000 году.

Поверхность Европы – наиболее гладкий объект в солнечной системе благодаря влиянию ее внутреннего океана. Но Juno заметил несколько впадин с крутыми стенами шириной от 20 до 50 километров и узоры разломов, которые считались признаками настоящего полярного блуждания.

"Настоящее полярное блуждание происходит, если ледяная оболочка Европы отделяется от скалистого внутреннего пространства. Это приводит к высокому уровню напряжения на оболочке и предполагаемым моделям разрушения", – сказала доктор Кенди Хансен из Института планетарных наук в заявлении.

Идея подлинного полярного блуждания состоит в том, что оболочка, лежащая на вершине внутреннего океана Европы, вращается с другой скоростью, чем остальная Луна. Считается, что вода внизу движется и тянет за собой раковину, а течения в океане влияют на движение раковины.

Течения, в свою очередь, вероятно, вызваны нагревом скалистого ядра Европы, поскольку гравитационное притягивание Юпитера и больших спутников превращает Европу в гигантский напряженный шар.

Взаимодействие между океаном и льдом может растягивать и сжимать поверхность, образуя трещины и хребты.

"Эти особенности намекают на современную поверхностную активность и наличие подповерхностной жидкой воды в Европе", - сказала Хайди Беккер из Лаборатории реактивного движения.

Позвоночные образования на поверхности Европы получили название Утконос с учетом его формы. Ученые считают, данное образование может быть вызвано карманами соленой воды, частично проникшими в ледяную оболочку.

Ранее OBOZ.UA писал, что на Землю упал первый спутник, запущенный Европейским космическим агентством. Аппарат ERS-2 сгорел в атмосфере над северной частью Тихого океана.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!