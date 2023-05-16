NASA нашло воду и новую тайну в редкой комете в Солнечной системе

Астрономам из NASA благодаря телескопу имени Джеймса Уэбба удалось впервые обнаружить комету, окруженную водяным паром в главном поясе астероидов. Она может помочь ученым разгадать тайну происхождения воды на Земле. Однако сама комета под названием 238P/Read создает новую тайну.

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Об открытии говорится в исследовании, опубликованном научным журналом Nature. Особенность кометы состоит в том, что она, в отличие от других комет, каким-то образом не содержит углекислого газа, который можно было бы обнаружить.

Водяной пар вокруг кометы удалось обнаружить благодаря инструменту NIRSpec (ближний инфракрасный спектрограф), которым оснащен телескоп им. Джеймса Уэбба. Когда NIRSpec вытащил информацию о свете, отражающемся от пара кометы, астрономы нашли там следы замерзшей воды.

Ученые предполагают, что тот факт, что комета находится в главном поясе астероидов, может свидетельствовать о том, что водяной лед из первоначальной солнечной системы может сохраниться именно в этом регионе.

Земля фактически уникальный мир для Вселенной, поскольку больше нигде нет столько воды, как на нашей планете. Но, несмотря на все научные достижения человечества, тайну происхождения воды разгадать до сих пор не удалось.

"Мы не знаем, как вся эта вода попала сюда", – рассказала заместитель научного руководителя проекта Webb по планетарным наукам и соавтор исследования Стефани Милам.

Возможно, кометы были ключом к разгадке. А картографируя места присутствия комет в Солнечной системе, астрономы узнают, где замерзшее вещество также могло присутствовать. Кроме того, если человечеству удастся найти объяснение появлению воды на планете, ученые смогут искать звездные системы с аналогичными условиями, где смогут образоваться такие же, наполненные водой планеты.

Большинство известных комет происходит из Пояса Койпера или Облака Оорта, расположенных далеко за орбитой Нептуна. Но комета 238P/Read – одна из, по меньшей мере, трех, найденных сразу за Марсом, в главном поясе астероидов.

Авторы исследования пишут, что кометы главного пояса могут быть важны для понимания ранней Солнечной системы и того, как Земля получила воду.

238P/Read – это особая комета из главного пояса астероидов. Эти кометы периодически демонстрируют гало и хвост, как и обычные кометы.

Ранее считалось, что кометы существуют только во внешних регионах Солнечной системы, где их ледяной состав может храниться вдали от Солнца. Однако ученые предполагали, что водяной лед может сохраниться и в более теплом поясе астероидов, расположенном внутри орбиты Юпитера. Доказательства этой гипотезы были найдены именно благодаря новому телескопу.

Однако кроме водяных паров комета 238P/Read удивили ученых отсутствием углекислого газа, который обычно составляет около 10% летучего вещества в кометах, испаряющегося под действием тепла. Ученые допускают два объяснения. Согласно одному, комета имела углекислый газ в период своей формации, но впоследствии потеряла его из-за высокой температуры.

Ученые также не исключают, что комета могла сформироваться в особо теплом кармане Солнечной системы, где углекислый газ просто отсутствовал.

Далее ученые намерены подробнее исследовать и другие кометы главного пояса астероидов как на предмет нахождения льда, так и присутствия углекислого газа.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о тому, что телескоп им. Джеймса Уэбба позволил ученым рассмотреть планету с сияющей атмосферой, которая их смутила и удивила.

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