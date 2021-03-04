Найдена неожиданная способность неандертальцев

Ближайшие вымершие родственники человека – неандертальцы – обладали способностью воспринимать и воспроизводить человеческую речь.

К такому выводу пришла международная группа ученых. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature Ecology and Evolution.

Отмечается, что эксперты провели томографию высокого разрешения окаменелостей древних людей, чтобы создать трехмерные модели структур уха у Homo sapiens и неандертальцев.

Полученные данные они использовали для оценки слуха. В частности, ученые хотели выяснить, способны ли были неандертальцы воспринимать звуки с частотным диапазоном, который характерен для человеческой речи (от одного до пяти килогерц). Как утверждают исследователи, оказалось, что неандертальцы действительно довольно хорошо слышали звуки в диапазоне 4-5 кГц по сравнению со своими предками, найденными на месте раскопок в Атапуэрке.

Ученые также рассчитали диапазон максимальной чувствительности или полосу пропускания. Выяснилось, что более широкая полоса пропускания позволяет использовать большое количество легко различимых сигналов при устном общении, а это в свою очередь усиливает способность передавать четкие сообщения в кратчайшие сроки. У неандертальцев полоса пропускания также оказалась выше, чем у древних людей из Атапуэрки.

"Открытие является археологическим свидетельствам о сложных моделях поведения неандертальцев, включая относительно продвинутые технологии изготовления каменных орудий, освоение огня и возможные символические практики и обряды", – пояснили ученые.

Как сообщал OBOZREVATEL, исследователи из Института Уэллкома Сэнгера и Кембриджского университета нашли "следы" неандертальцев в современном мире.