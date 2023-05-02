На Земле массово вымирают насекомые: учёные выяснили причину

Ученые давно бьют тревогу – в мире быстро уменьшается количество насекомых. И не просто уменьшается, сокращается их разнообразие. И вот исследователи подготовили подробный отчет, описавший причины этой тревожной ситуации и возможные контрмеры.

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Как пишет издание Eurek Alert, свои выводы учёные Майнцского университета в Германии опубликовали в специальном номере научного журнала Biology Letters. Согласно проанализированным данным, к массовому вымиранию насекомых приводит целый комплекс причин – более широкое использование земель под сельскохозяйственные нужды и строительство, изменение климата и распространение инвазивных видов вследствие торговли и массового туризма.

Одним из трех ключевых авторов работы выступил доцент доктор Флориан Менцель из Института органической и молекулярной эволюции Майнского университета имени Иоганна Гутенберга. По его словам, ученые задались целью не просто задокументировать сокращение популяций насекомых, а глубже понять причины и последствия этого процесса. Над исследованием он работал с профессором Мартином Госснером из Швейцарского федерального института исследований леса, снега и ландшафта и биологом, доктором Надей Симонс из Технического университета Дармштадта. Ученые обратились к своим коллегам со всего мира, которые также изучают насекомых, и в результате собрали 12 научных исследований, два экспертных мнения и написали обширную редакционную статью.

Почему вымирают насекомые

Как удалось установить, изменение климата и человеческая деятельность не просто сами по себе губительны для насекомых. Они вместе оказывают комплексное влияние – эти факторы взаимодействуют друг с другом. Например, экосистемы, разрушенные человеком, более восприимчивы к изменению климата, как и популяции населяющих их насекомых. И в то время как одни виды массово исчезают, некоторые другие, в том числе инвазивные, процветают и размножаются. Поэтому существенно уменьшается разнообразие, ведь одни виды начинают очевидно доминировать в определенных местностях.

"Похоже, что больше всего страдают специализированные виды насекомых, тогда как более универсальные виды, как правило, выживают. Вот почему сейчас мы находим больше насекомых, способных жить практически где угодно, тогда как те виды, которые нуждаются в определенной окружающей среды, вымирают", - заметил Мензель.

Почему вымирание насекомых опасно

В экосистемах насекомые выполняют роль оплодотворителей и распространителей растений. Также они контролируют количество вредителей. Вымирание насекомых ведет к сокращению и растительного разнообразию. Например, потеря разнообразия шмелей привела к сопутствующему сокращению количества растений, опыление которых зависит от этих определенных видов шмелей. Все это нарушает стабильность экосистем, ведь сами насекомые являются пищей для птиц и других животных, и они также страдают от их исчезновения.

Как можно предотвратить катастрофу

Ученые также предложили способы, как можно снизить риски для насекомых. В первую очередь они призывали использовать стандартизированные методы мониторинга разнообразия насекомых в разных локациях. А также создать заповедники, которые помогли бы восстановить количество видов этих созданий, а заодно изучить более детально их жизнь, которая до сих пор часто остается для исследователей загадкой. Таким образом, менее устойчивые к жаре насекомые смогут мигрировать из районов, где глобальное потепление вызывает повышение температуры в более высокогорные или более прохладные регионы на севере.

Кроме того, авторы призвали контролировать распространение инвазивных видов животных и растений в результате нашей глобальной торговли и туризма. "Это еще одна проблема, которая стала очень серьезной в последние десятилетия", – сказал Мензель. Одним из примеров он назвал вторжение неместных насекомоядных рыб в Бразилию, что привело к значительному сокращению численности пресноводных насекомых.

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