На спутнике Сатурна прячутся инопланетяне? Ученые сделали неожиданное открытие

Ученые нашли, пожалуй, наиболее многообещающее свидетельство того, что на Энцеладе, шестом по размеру спутнике Сатурна, существует жизнь. Космический корабль Cassini NASA собрал данные, позволяющие сделать вывод о наличии на спутнике фосфатов – ключевых элементов для существования жизни.

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По словам ученых, фосфаты растворяются в жидком водном океане в виде солей. Детальнее об открытии рассказало издание Daily Mail.

Энцелад – действительно уникальное место в Солнечной системе, ведь на ледяной поверхности есть длинные змеевидные разломы, выбрасывающие в космос огромные шлейфы из частиц льда и водяного пара.

По словам экспертов Freie Universität в Берлине, фосфор на Энцеладе означает, что касаемо вопроса внеземной жизни в нашей Солнечной системе только что сделали "гигантский скачок вперед".

"Раньше не было единства по вопросу, содержатся ли фосфаты в составе океана Энцелада. Но измерения Cassini не оставляют сомнений в том, что значительные количества этого важного вещества присутствуют в океанской воде", – заявил профессор Фрэнк Постберг.

Фосфат является природным источником фосфора – элемента, обеспечивающего четверть всех питательных веществ, необходимых растениям для роста и развития. Он незаменим для создания ДНК и РНК, клеточных мембран и соединений под названием АТФ, универсальных носителей энергии в клетках.

Это также один из шести элементов, необходимых для жизни, вместе с углеродом, водородом, азотом, кислородом и серой.

"Теперь мы знаем, что на Энцеладе есть соответствующие условия для появления жизни", – добавил профессор Постберг.

Cassini более десяти лет исследовал Сатурн и его известные спутники, и не только впервые сделал изображение шлейфов Энцелада, но и пролетел прямо через них.

Профессор Постберг и его коллеги проанализировали данные, собранные с помощью анализатора космической пыли миссии Cassini – бортового прибора, который мог обнаружить частицы пыли шириной в тысячую миллиметра. Ученые предполагают, что фосфор может быть доступен в концентрациях, по меньшей мере, в 100 раз выше, чем в океанах Земли.

Итак, если жизнь существует или существовала на Энцеладе, она, скорее всего, будет в жидком слое воды. Чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу, вскоре на Энцелад отправят новую космическую миссию.

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