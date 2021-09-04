На МКС впервые зацвел выращенный астронавтами перец: фото "космического" растения
На Международной космической станции впервые зацвели саженцы перца чили. Экипаж надеется, что на выращенных в космосе растениях где-то за неделю уже появятся плоды.
Новостью и фотографиями, сделанными на МКС, 3 сентября поделилась американская астронавтка NASA Меган МакАртур на своей странице в Twitter. "Они цветут! Я улыбаюсь!" – написала она.
Отметим, что перец был выращен на космической станции в рамках эксперимента Plant Habitat-04, который стартовал 12 июля. Этот вид впервые попытались прорастить на МКС.
Как отметила МакАртур, космонавты надеются, что в будущих планетарных миссиях смогут сами выращивать себе еду.
Проект Plant Habitat-04 в NASA ранее характеризовали как сложный, учитывая долгий период прорастания и вызревания перца.
Растения посадили в специальном боксе, в котором поддерживается комфортная температура, освещение и другие условия.
МакАртур в социальной сети делилась фотографией того, как выглядел перец 12 июля:
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Ученые из Лундского университета (Швеция) с помощью суперкомпьютерного моделирования смогли проследить развитие галактики за 13,8 миллиарда лет после Большого взрыва. Это удалось впервые в истории подобных исследований.
Кроме того, в NASA получили кадры невероятно редкого коричневого карлика, которому может быть до 13 миллиардов лет. Космический объект назвали "Несчастным случаем", так как он был обнаружен случайно.