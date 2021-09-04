На МКС впервые зацвел выращенный астронавтами перец: фото "космического" растения

На Международной космической станции впервые зацвели саженцы перца чили. Экипаж надеется, что на выращенных в космосе растениях где-то за неделю уже появятся плоды.

Новостью и фотографиями, сделанными на МКС, 3 сентября поделилась американская астронавтка NASA Меган МакАртур на своей странице в Twitter. "Они цветут! Я улыбаюсь!" – написала она.

Отметим, что перец был выращен на космической станции в рамках эксперимента Plant Habitat-04, который стартовал 12 июля. Этот вид впервые попытались прорастить на МКС.

Как отметила МакАртур, космонавты надеются, что в будущих планетарных миссиях смогут сами выращивать себе еду.

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Проект Plant Habitat-04 в NASA ранее характеризовали как сложный, учитывая долгий период прорастания и вызревания перца.

Растения посадили в специальном боксе, в котором поддерживается комфортная температура, освещение и другие условия.

МакАртур в социальной сети делилась фотографией того, как выглядел перец 12 июля:

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