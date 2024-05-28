На Марсе обнаружили возможные признаки жизни: что привлекло внимание ученых

Ученые NASA обнаружили на Марсе газ, производимый живыми существами на Земле. Это заставило исследователей задуматься, что может скрываться на Красной планете.

Постоянный поток метана из кратера Гейла обнаружил марсоход Curiosity. Газ появляется в разное время суток, а его уровень колеблется в зависимости от сезона, иногда в 40 раз превышая стандартные показатели, пишет издание Daily Mail.

Хотя NASA еще не нашло жизни на Марсе, ученые полагают, что источник метана – глубоко под землей. Команда предполагает, что газ может располагаться под затвердевшей солью и просачиваться наружу только тогда, когда температура на Марсе повышается или когда Curiosity проезжает над корой и растрескивает ее.

На Земле эта простая молекула, состоящая из одного атома углерода и четырех атомов водорода, обычно признак жизни: это газ, выделяемый животными во время переваривания пищи.

Curiosity бродит по поверхности Марса с 2012 года. Ученые говорят, что постоянный поток метана из кратера – самая удивительная вещь, которую с тех пор видел марсоход NASA. Это единственное подобное место на планете, где Curiosity обнаружил газ. Но никто не заметил на Марсе коров или людей, только что съевших большую порцию капусты, напоминает издание.

В лабораторных экспериментах, имитирующих условия марсианского грунта, ученые смоделировали следующую предполагаемую ситуацию.

В течение длительного времени из-под каменистой, запыленной поверхности планеты выделяются соли – вещество, известное под названием "Реголит". Эти соли называются перхлоратами, и их много на Марсе.

Перхлораты, которые являются токсичными, находятся во льду под поверхностью планеты. Если атмосферы слишком мало, этот лед постепенно улетучивается. И когда этот соленый пар фильтруется сквозь реголит, он оставляет частичку себя.

Когда в реголите накапливается достаточное количество этих солей, они образуют своеобразную оболочку – как высохший песок, превратившийся в хрупкую корку или кусок кофейной гущи после выпитого эспрессо.

"На Марсе такой процесс может происходить естественным образом в течение длительного периода времени в неглубоких районах вечной мерзлоты, и возможно в верхнем слое может накопиться достаточно соли, чтобы образовалось уплотнение", - пишут ученые в новом исследовании, опубликованном в журнале JGR Planets.

Одновременно с тем, как солёная пара поднимается вверх, появляется и метан. Его источник – до сих пор загадка. Он может происходить от каких-то живых существ или от геологических процессов под поверхностью планеты, до сих пор невидимых для ученых.

Откуда бы она ни поступала, она оказывается в ловушке под этой соляной коркой.

Прокачивая различные концентрации перхлоратов через смоделированный регол Марса, ученые обнаружили, что для формирования этой непроницаемой корки достаточно от трех до 13 дней. Для создания твердой соляной корки также потребовалась 5 или 10% концентрация перхлората.

Ученые закачивали под кору газ неон как заменитель метана, подтверждая, что слой достаточно прочен, чтобы удерживать газ под собой. Но потом, когда температура планеты повышается в определенное время суток или в определенные сезоны, эта кора разрывается, испуская метан наружу. И тогда метан может оказаться в воздухе.

Однако не только температура может вызвать растрескивание коры.

Кора, вероятно, имеет толщину около двух сантиметров. И Curiosity достаточно тяжел, чтобы пробить ее, пишут представители научного сообщества.

"Чтобы проверить эту гипотезу, было бы полезно провести измерение метана, когда марсоход только прибудет на место с большим количеством элементов с высоким содержанием соли (например, соляных жил). Другим тестом будет попытка вдохнуть марсианский воздух во время бурения поверхности, богатой соль", – утверждают они.

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