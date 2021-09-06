На экзопланетах с температурой +200 может существовать жизнь – ученые

Астрономы предложили искать жизнь не только на экзопланетах земного типа, но и на планетах-гикеанах. Они полностью покрыты океаном, который из-за высокого давления смешивается с водородной атмосферой, образуя так называемый "водородокеан".

Кроме того, температура на таких экзопланетах может превышать 200 градусов. Как показало исследование астрономов из Кембриджского университета, опубликованное в The Astrophysical Journal, даже в таких экстремальных условиях могут обитать микроорганизмы, подобные экстремофилам из горячих источников Земли.

В качестве примера специалисты взяли экзопланету K2-18b, которая вращается вокруг красного карлика K2-18 в 111 световых годах от Земли.

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Год на этой планете длится 33 дня, а по данным спектрального анализа, в ее атмосфере содержится вода. Радиус экзопланеты больше радиуса нашей планеты в 2,7 раза, а ее масса – в 8,5 раза.

Ранее ученые считали, что в условиях давления плотной атмосферы не может существовать жизнь, но новое исследование опровергло это мнение. Так, по оценкам астрономов, при определенных условиях жизнь может занимать существенную часть объема океанов, в том числе на глубинах, гораздо больших, чем есть на Земле.

Как известно, экзопланеты-гикеаны относят к типу планет-океанов. Они по меньше мере в 2,6 раза больше нашей планеты. К таким предположительно обитаемым небесным телам также причисляют те, что всегда повернуты к своей звезде одной стороной (жизнь возможна на их темной стороне), и даже "холодные" миры, на которые поступает крайне мало света от их звезд.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эволюцию Земли за 4 миллиарда лет показали на видео. Автор проекта – художник и ученый-компьютерщик Дэвид Робертс.