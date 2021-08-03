Как изменилась Земля за четыре миллиарда лет: эволюцию планеты показали на видео

Художник и ученый-компьютерщик Дэвид А. Робертс создал историю эволюции планеты Земля. Примерно 4,5 миллиарда лет ее существования поместились в четырехминутный видеоролик.

Увлекательную симуляцию он создал в фрагментных шейдерах GLSL, которые являются частью языка программирования графики OpenGL. Завораживающим роликом мужчина поделился в своем блоге, передает Daily Mail (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Так, эпическая история начинается с чрезвычайно горячей протопланеты, заполненной кратерами, которая все еще формируется в стабильный мир.

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Потом ролик переходит к плоскому изображению Земли, показывая тектонику плит, которая начала формироваться примерно 3 миллиарда лет назад.

Двигаясь по временной шкале эволюции, Роберт также показал зрителям красочные детали, изображающие воду, текущую по планете, и континенты, поднимающиеся над поверхностью.

В конце ролика постают яркие огни, сияющие с континентов по всему миру. По словам ученого, это указывает на то, что когда-то раскаленный мир теперь населен людьми.

"Завершая прелюдию на ранней Земле, темп замедляется до цикла между днем и ночью, местность становится фиксированной, поскольку тектонические движения становятся незаметными", – поделился Робертс.

К концу моделирования художника представления о том, что люди "захватили" мир, становятся очевидными. На картинке некогда бесплодная местность сияла яркими огнями, сигнализируя о технологически развитой цивилизации, которая использует ископаемое топливо, загрязняющее планету.

"Последний раздел предназначен для иллюстрации возможного будущего, хотя, возможно, и невероятного. Хотел показать драматический момент особенно экстремального результата, когда буквально все ископаемое топливо сгорает. Но в остальном я старался сохранить реалистичность эффектов, основываясь на научных статьях, которые читал об этом", – добавил Робертс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американские астрономы из Гавайского университета обнаружили экзопланету, расположенную ближе к Земле. Она получила название Coconuts-2b. Также установлено, что планета движется на экстремально далекой орбите от своей звезды.