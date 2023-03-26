Тайна Гарриет Коул: история женщины, которую разобрали на нервы и показали всему миру

В своем желании изучить человеческое тело, ученые очень часто стремятся переступить грань, чтобы узнать то, чего не видел никто до этого. Одним из таких людей был профессор анатомии доктор Руфус Б. Уивер, который благодаря таинственной Гарриет Коул совершил невиданное.

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OBOZREVATEL рассказывает историю создания первого в истории человечества "скелета" из живых нервов, а также вероятного самопожертвования, вошедшего в историю науки.

Кто такая Гарриет Коул

Гарриет Коул, если верить истории, которая рассказывается уже десятилетиями, была уборщицей в Филадельфийском медицинском колледже Ганемана (сегодня – часть Дрексельского университета), или ассистенткой Уивера. Вероятно, она была афроамериканкой и умерла в 1888 году в возрасте 35-40 лет. Это, собственно, и все.

Несмотря на то, что в СМИ можно найти десятки текстов о том, что она была именно уборщицей и, вероятно, лично знакома с Уивером, на самом деле точных данных об этом нет. Как, по сути, нет и 100% уверенности в том, что Коул пожертвовала свое тело науке.

Проблема в том, что документы колледжа того времени не были слишком подробными. Там есть указания о выплате зарплаты уборщику или уборщице, но нет даже инициалов, а не то что целого имени.

Исследователи, пытавшиеся найти правду об этой истории, обнаружили запись в переписи населения от 1870 года, в которой было указано, что Гарриет Коул проживала в том же округе, где находится колледж. Также была обнаружена информация о смерти Гарриет Коул в марте 1888 года, а "местом захоронения" указан колледж Ганемана. То есть, ее тело действительно было передано для исследований. Но сознательно ли она пожертвовала его науке и знала ли о существовании Уивера? Данных об этом нет.

В те годы в США еще не существовало законов, регулирующих использование трупов для научных исследований, а потому никаких документов об этом не существует. По сути, анатомия как наука находилась только в зачаточном состоянии и вряд ли тогда было много желающих завещать свое тело для вскрытия.

Однако, конечно, исключать такую возможность нельзя. По одной из версий, предполагающей, что Коул работала в колледже, работа Уивера настолько ее поразила, что это и послужило причиной самопожертвования.

Возможна и более приземленная версия, согласно которой Коул была бедной, так что вполне могла передать свое тело науке, чтобы не обременять родных расходами на погребение.

Не исключено также, что тело умершей просто никто не забрал, поэтому университет его выкупил.

В худшем же случае, речь может идти о том, что тело чернокожей женщины похитили или тайно продали врачам, зная, что никто не будет заниматься расследованием такого дела.

Но в конце концов все упирается в отсутствие каких-либо документов, подтверждающих хоть какую-то теорию.

Никакие личные записи или дневники Уивера также не были найдены, поэтому и профессор не способен пролить свет на эту тайну.

В Дрексельском университете также признают, что в этой истории есть много темных мест, которые не позволяют говорить о ее подлинности и пишут о том, что "все человеческие останки заслуживают уважения и почтения".

"В архивных фондах Медицинского колледжа Университета Дрекселя хранится полный препарированный образец спинномозговой нервной системы человека, созданный анатомом доктором Руфусом Б. Уивером в 1888 году. К тому времени этот образец был признан важным учебным пособием в области неврологии, а в течение следующего столетия он стал известен во всем медицинском мире под названием "Гарриет", – говорится на сайте университета.

Свидетельство о смерти 1888 года указывает на то, что препарирование получило свое название в честь "Гарриет Коул, темнокожей женщины, чье невостребованное тело было доставлено в колледж Ганемана".

В 2018 году в университете приступили к выяснению фактов о "Гарриет", но с тех пор ничего нового ученым не стало известно.

Руфус Уивер и "скелет" из нервов

Что касается Уивера, он начал работать в области анатомии в конце Гражданской войны в США. Тогда его отец, который тоже был ученым, занимался идентификацией тел погибших солдат, похороненных в братских могилах. Когда же отец погиб во время железнодорожной аварии, Уивер продолжил его дело.

В колледже Ганемана он оказался в 1879 году, когда занял должность демонстратора и преподавателя анатомии, что предусматривало препарирование трупов вместе со студентами.

В 1888 году Уивер получил тело Коул и задумал создать то, чего никто раньше не видел. Он провел первую в истории человечества операцию по изъятию и дальнейшему монтажу целой нервной системы.

Уивер с чрезвычайной точностью удалял нерв за нервом, а затем завернул каждый из них в марлю и покрыл краской на основе свинца, которая позволила сохранить нервы до наших времен. После этого он собрал все нервы в единую систему вместе с глазами.

Вся работа заняла у доктора около пяти-шести месяцев.

Сначала колоссальный экспонат использовался для обучения студентов, но когда о нем узнали коллег Уивера, они назвали его работу "чудом терпения и мастерства в препарировании, подобного которому никогда раньше не видели".

Впоследствии "Гарриет" до 1960-х годов экспонировалась по всей стране, пока не вернулась в колледж Ганемана, где и сейчас является частью экспозиции.

После Уивера аналогичную операцию проводили всего три раза.

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