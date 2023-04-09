Может ли существовать Бог: предсмертная книга Стивена Хокинга дала ответ на вопрос

Бог, вероятно, не может существовать и быть творцом всего сущего, поскольку такое его существование никак не вписывается в законы физики, согласно которым работает Вселенная.

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Такого мнения придерживался ныне покойный знаменитый физик Стивен Хокинг. Как пишет LiveScience, его рассуждения о вероятности существования Бога были опубликованы в книге "Краткие ответы на большие вопросы", которую после смерти физика завершили его друзья и коллеги и выпустили в октябре 2018 года.

Ответ Хокинга не является новым для тех, кто следил за его научной деятельностью, поскольку он скомпонован из тезисов, которые на протяжении десятилетий озвучивал ученый.

Хокинг выражает убеждение, что "Вселенная была спонтанно создана из ничего, согласно законам науки".

Всю свою жизнь ученый был приверженцем теории Большого взрыва, который дал начало всему, что окружает нас. Согласно этой теории, к моменту взрыва Вселенная находилась в состоянии сингулярности (момент, когда показатели плотности и температуры вещества бесконечны), настолько плотной, что размер всей Вселенной был меньше атома.

В результате этого взрыва появилась вся материя, энергия и пустое пространство, которые когда-либо будет содержать Вселенная. Все это развилось в космос, который люди воспринимают, соблюдая четкие научные законы.

Хокинг был убежден, что все, что когда-либо происходило или произойдет в известной нам Вселенной, можно объяснить, используя законы гравитации, относительности, квантовой физики и несколько других правил.

Физик предполагал, что можно оценить существование этих законов как дело рук Божьих, но, по его убеждению, существование законов физики, по которым действует Вселенная, не является доказательством существования Бога.

Причина в том, что вся Вселенная работает на автопилоте, который руководствуется законами физики, поэтому вся роль Бога, если бы он существовал, заключалась лишь в том, что он вызвал большой взрыв, а затем самоустранился.

"Создал ли Бог квантовые законы, которые позволили Большому взрыву состояться? Я не хочу оскорбить никого из верующих, но я думаю, что наука имеет более убедительное объяснение, чем божественный творец", – писал Хокинг.

Вот что он имеет в виду. В соответствии с законами квантовой механики субатомные частицы (протоны и электроны) могут появляться из ниоткуда, существовать определенное время и внезапно исчезать в никуда. Поэтому, как предполагает Хокинг, Вселенная, которая некоторое время была размером с субатомную частицу, по всей вероятности, вела себя подобным образом во время Большого взрыва.

Это приводит ученого к выводу, что "сама вселенная, во всей своей потрясающей огромности и сложности, могла просто возникнуть, не нарушая известных законов природы".

На возражение о том, что это мог быть Бог, кто создал сингулярность и сделал так, что она взорвалась, Хокинг снова обращается к физике, приводя в пример физику черных дыр.

Как известно, черные дыры настолько плотные, что ничто, включая свет, не может избежать их притяжения. Как и Вселенная к Большому взрыву, черные дыры конденсируются в сингулярность. В этом состоянии их гравитация настолько сильна, что искажает время, свет и пространство. Поэтому ничего из этого не существует в глубинах черной дыры.

Опираясь на эти данные, Хокинг предполагает, что поскольку в момент Большого взрыва Вселенная находилась в состоянии сингулярности, время до этого просто не существовало. А где нет времени, отсутствует и понятие причины.

"Мы наконец-то нашли что-то, что не имеет причины, потому что не было времени, в котором могла бы существовать причина. Для меня это означает, что не существует возможности существования создателя, потому что не было времени, в котором мог бы существовать создатель", – резюмировал физик в своей книге.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что физики обнаружили объяснение парадокса черных дыр Стивена Хокинга, который ученый так и не смог разгадать.

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