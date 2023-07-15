Миллионы лет назад Земля превратилась в снежный шар: ученые наконец-то узнали причину

На нашей планете около 717 миллионов лет назад произошла климатическая катастрофа и температура резко упала. Ученые долго не могли узнать причину так называемого "Стуртианского оледенения", которое длилось 57 миллионов лет.

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По словам геологов, резкое снижение температуры могло вызвать падение метеорита, извержение вулкана или биологическая активность Земли. Издания Earth and Planetary Science Letters и Science Advances опубликовали исследования ученых.

Ученые склоняются к мнению, что превращение Земли в снежный шар повлекло извержение вулканов.

По их словам, вулканизм может вызвать охлаждение двумя способами.

Первый способ – это извержение вулканов, которые высвобождают богатые серой газы и образуют аэрозоли, блокирующие солнечный свет и охлаждающие планету.

Второй – это выветривание (химическое изменение свежих вулканических пород). Лава подвержена реакциям, в которых CO2, содержащийся в дождевой воде, вступает в реакцию с горными породами, образуя выпадающие в океан минералы.

"Аэрозоли серы задерживаются в атмосфере всего на несколько месяцев или лет. Выветривание, однако, происходит гораздо медленнее и требует от 1 до 2 миллионов лет, прежде чем охлаждающие эффекты достигнут своего пика", – рассказала ведущий автор исследования Science Advances из Калифорнийского университета Джуди Пу.

Благодаря изучению одного из самых крупных извержений вулканов на севере Канады в так называемой Большой вулканической провинции Франклина, ученые обнаружили, что первоначальный импульс вулканизма произошел за 1-2 миллиона лет до появления льда на Земле. Это именно тот промежуток времени, который нужен для того, чтобы выветривание привело к похолоданию.

Это подтверждает теорию о том, что температура на Земле снизилась из-за извержения вулканов и их выветривания.

"Исследование подчеркивает силу выветривания как ключевого фактора изменений климата Земли, а также то, как такие разные компоненты планеты, как горные породы и атмосфера, неразрывно связаны между собой", – сказала геологиня осадных пород Гален Халверсон.

Пу говорит, что другие факторы могли ускорить выветривание настолько, что привели к климатической катастрофе. Начнём с того, что все земные массивы в то время находились вблизи экватора, где температура была теплой, а поверхность часто заливалась дождями. Потоки лавы также появились во время распада суперконтинента Родиния, что подвергло свежие скалистые поверхности выветриванию и, возможно, уже начало охлаждать глобальный климат.

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