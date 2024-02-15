Возили на лошадях: как выглядел первый в истории пылесос, от звуков которого содрогалась вся улица, и почему его разработчика бросили за решетку. Фото

Домашние заботы являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Их нам упрощают современные технологии, которые мы принимаем как должное. Так, сегодня уборка в доме стала максимально простой и быстрой, благодаря такому чуду техники как пылесос. И немногие, увидев на фото первый прибор для борьбы с пылью, узнают в нем привычного для нас сегодняшнего помощника.

OBOZ.UA предлагает ознакомиться с историей создания этого востребованного прибора. А также узнать несколько интересных фактов.

Кто придумал пылесос

Стильные и многофункциональные автомобильные или бытовые пылесосы так и не появились бы в продаже, если бы в Чикаго известный инженер Даниэль Хесс не изобрел первое механическое устройство для уборки пыли. Это произошло в XIX веке. Однако в 1860 г. все наработки, подготовленные к продаже, сгорели.

Поэтому первым изобретателем, получившим патент, считается Хьюберт Сесил Бут. Именно Бут был первым, кому удалось создать рабочую модель. Он основал целую компанию по чистке ковров.

30 августа 1901 года инженер Хьюберт Сесил Бут получил британский патент на первый пылесос. Он вдохновился устройством для сдувания пыли с сидений в вагонах поездов. Наблюдая за этой машиной, Бут подумал, что гораздо практичнее было бы не сдувать, а впитывать пыль.

Так было создано устройство под смешным названием "Фырчащим Билли" (Puffing Billy). Он был очень громоздким и шумным, его возили на лошадях.

Поначалу пылесос приводился в действие бензиновым двигателем и в историю он сумел войти буквально с шумом. Такой пылесос обходился без щеток – поршневая помпа всасывала воздух через 30-метровые шланги с соплами на концах, пропуская его через тканевый фильтр.

Громоздкую машину удавалось затащить далеко не в каждый дом, поэтому сначала ее оставляли на улице рядом с домом, протягивая внутрь шланги. Однако работал "Фырчащим Билли" так громко, что распугивал всю окружающую живность и, главное, пугал лошадей, запряженных в фургоны. Потому полиция вскоре запретила покидать работающее устройство на улице. Пришлось ограничиться чисткой ковров только в самых широких помещениях, куда такой пылесос мог заехать.

Позже Бут создал также вариант с электродвигателем, однако и тот получился достаточно большим.

Стоит обратить внимание, что Бут собственно продавал не сами чистящие устройства ковров, а клининговые услуги. Он основал для этого компанию British Vacuum Cleaner and Engineering Co. Фургоны компании Бута были окрашены в алый цвет. Операторы в специальной форме протягивали шланги через окна домов, чтобы дотянуться до комнат внутри.

В Лондоне даже стало модным проводить этакие vacuum cleaner parties. На них собирались леди из высшего общества, они пили чай, наблюдая, как работники Бута чистят ковры в их домах.

Однако шумный "Фырчащим Билли" доставлял немало хлопот своему создателю. За шум, которым сопровождалась чистка ковров, на Бута подавали многочисленные жалобы, его компанию неоднократно штрафовали. А после того, как его пылесос провел уборку монетного двора Бута вообще обвинили в краже. Дело в том, что в его машине собралось некоторое количество пыли от серебряных монет. Бута даже арестовали, но вскоре отпустили.

Несмотря на все услуги Бута пользовались даже королевские особы. Так в 1902 году его "Фырчащим Билли" почистил все ковры Вестминстерского аббатства перед коронацией Эдуарда VII.

Среди клиентов Бута было и английское адмиралтейство. Очистив от пыли бараки английских моряков, компания Бута положила конец эпидемии чумы. Пылесос Бута использовали также в театрах и магазинах.

Развитие пылесосов

Первым, кто приблизился к созданию компактного устройства, напоминающего новые моющие пылесосы, стал американец Джеймс Кирби. За основу он использовал агрегаты Бута и задался целью создать небольшой аппарат, которым мог бы управлять только один человек.

Вскоре начали появляться и более компактные модели пылесосов с электрическим и ручным приводом. Один из первых подобных приборов под названием Elmo начала продавать компания Siemens в 1906 году.

В 1907 году уборщик-астматик Джеймс Мюррей Спенглер создал портативный электрический пылесос с вращающейся щеткой и получил на него в 1908 году патент. Используя предварительные наработки, он учел все нюансы: в качестве резервуара для сбора пыли использовалась наволочка, а в качестве ручки – основа швабры.

Однако, не имея собственных средств на производство, Спенглер вынужден был продать изобретение мужу своей кузины Уильяму Хуверу. Именно с него и началась история развития пылесоса. Когда другие выпускали устройства весом 50 кг, Хувер снизил вес до 20 кг.

Именно компания Хувера стала доминировать в производстве электрических пылесосов в США и Европе. Причем даже самая торговая марка Hoover в Британии и Ирландии стала восприниматься как синоним к "порохотям".

Изобретатель Дэвид Кенни из Нью-Джерси в 1903-1913 годах получил 9 патентов на усовершенствования, связанные с пылесосами, и в 1919 основал Ассоциацию производителей пылесосов. В 1910 году П. А. Фискер запатентовал электрический пылесос Nilfisk, с которым мог справиться всего один человек – пылесос весил 17,5 кг. Его компания также существует до сих пор и называется Nilfisk-Advance.

Хотя компания Бута не выдержала конкуренции с Хувером на рынке бытовых домашних пылесосов, она все же вполне успешно перешла на промышленный рынок, создавая все большие модели для заводов и складов. Компания Бута BVC существует и поныне как подразделение Quirepace Ltd. На склоне лет Бут отказался от предложенного ему рыцарского звания, а умер он 14 января 1955 г. в Кройдоне (теперь это окрестность Лондона).

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