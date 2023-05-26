Массовое вымирание на Земле: ученые заявили о тревожном прогнозе

Массовое вымирание видов на Земле произойдет раньше, чем прогнозировали. Масштабы надвигающейся катастрофы поражают: почти половина животных столкнулась со стремительным падением популяции. Ученые опубликовали исследование, согласно которому темпы исчезновения видов вдвое превышают предварительные оценки.

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Согласно новому анализу, некоторые группы млекопитающих, птиц и насекомых уже столкнулись с неожиданным сокращением. Подробности сообщает издание Daily Mail.

Даниэль Пинчейра-Доносо, биолог-эволюционист, руководитель лаборатории макробиоразнообразия в Университете Королевы в Белфасте, ведущий автор исследования, отметил, что темпы вымирания вызывают беспокойство. Было изучено более 700 тысяч видов, включая млекопитающих, птиц, рептилий, земноводных, рыб и насекомых. Ученые пытались понять, какие популяции рискуют вскоре навсегда исчезнуть, а какие еще имеют шанс на выживание.

Исследование показало действительно катастрофические результаты: популяция 48% фауны резко уменьшается. По сравнению с предварительными данными, 33% ранее не вызывавших беспокойств видов теперь начали серьезно сокращаться либо вообще оказались на грани исчезновения. Ранее Международный союз охраны природы классифицировал 25% известных видов как находящихся на грани вымирания.

С самым высоким риском, по последним данным, столкнулись амфибии. Они, как известно, очень уязвимы к промышленным химикатам, болезням и грибкам, которые сейчас имеют глобальное распространение.

Есть и хорошие новости: рыбы и рептилии показали стабильные показатели популяции, им вымирание пока не угрожает

По словам ученых, пользу и выгоду от изменения климата, таяния ледников, развития промышленности и роста населения на самом деле получает слишком мало биоразнообразия.

"Крошечные 3% из них наблюдают рост популяции", – сказал Пинчейра-Доносо.

В настоящее время больше всего страдают виды, проживающие в тропиках – для них изменение климата является ключевым фактором. В сравнительно благоприятном положении находятся птицы – они, по крайней мере, могут мигрировать.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что ученые выяснили причину массового вымирания насекомых на планете.

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