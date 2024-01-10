Любовь превращает мозг в кашу: ученые наконец-то поняли, почему это происходит

Влюбленные люди совершают странные поступки, которые могут негативно повлиять на их жизнь. Но они этого не понимают, потому что ими в этот момент управляет могучая сила любви.

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Период в отношениях, когда пара не может отвести взгляд друг от друга, самый трудный, и именно тогда нельзя принимать важные финансовые или карьерные решения. Издание IFL.Science опубликовало исследования ученых по этому вопросу.

Любовь впервые возникла около пяти миллионов лет назад. Древние греки много философствовали об этом чувстве. Но, несмотря на давнюю историю, мы все еще мало знаем об эволюции романтики и любви.

Ученые провели исследование, где опросили 1556 молодых людей, сказавших, что влюблены. Целью было оценить чувства и поведение респондентов по отношению к своему партнеру.

Ко второму этапу привлекли 812 участников, которые заверили, что были влюблены не больше двух лет. Результаты подтвердили то, что многие люди почувствовали в романтических отношениях, что мозг работал по-другому, а мысли и действия, хоть и временно, но вращались только вокруг партнера.

Ученые отмечают, что такое состояние возникает под влиянием гормонов. Когда человек общается с тем, кто ему нравится, то окситоцин циркулирует по нервной системе и кровотоку, а его считают гормоном верности и привязанности. Мозг в это время выделяет дофамин, влияющий на самочувствие, энергию и мотивацию. В сочетании эти два гормона и "затмевают" наш мозг.

Поэтому неожиданные поступки и иногда непонятные мысли возникают благодаря окситоцину и дофамину.

Ранее OBOZ.UA публиковал научное объяснение, почему наш мозг "стирает" воспоминания с детства.

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