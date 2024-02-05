Куда действительно исчез народ майя: историю назвали предупреждением для человечества

В научных кругах до сих пор идут споры о судьбе народа майя. Согласно последним исследованиям, причина исчезновения цивилизации могла заключаться в ужасной засухе. Климатические изменения, вероятно, привели к гражданскому конфликту, который, в свою очередь, повлек за собой крах системы.

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Последние исследования дают предупреждения о том, как изменения климата могут быстро уничтожить наиболее устоявшиеся и преуспевающие цивилизации. Детали рассказало издание Science Alert.

Майя – одна из самых развитых цивилизаций доколумбовой Америки, известная потрясающими достижениями в искусстве, астрономии и архитектуре. Кстати, несмотря на распространенные заблуждения, представители этого народа не исчезли бесследно. Сейчас сотни тысяч индейцев майя продолжают жить на тех же территориях, где тысячу лет назад жили их предки. Им даже удалось сохранить традиции и частично язык.

Классическая цивилизация майя начала формироваться примерно в 1999 г. до н. е. – 250 г н. э., достигла расцвета в 250–900 годы, а упадок обычно связывают с прибытием конкистадоров. Древние майя проживали в горной Гватемале и на Юкатане.

Согласно последним исследованиям, гражданский конфликт среди народа майя значительно усилился из-за длительного засушливого периода между 1400 и 1450 годами. Именно продолжительная засуха привела к эскалации напряженности в обществе, но затем майя удалось проявить устойчивость, обеспечив сохранение политических и экономических структур до прибытия конкистадоров в начале XVI века.

"Обнаружены корреляции между увеличением количества осадков и ростом населения в этом районе, а также между дальнейшим уменьшением количества осадков и усилением конфликта", – говорится в исследовании 2022 года.

Ученые добавляют, что длительная засуха в течение 1400-1450 годов нашей эры, скорее всего, привела к тому, что Майяпан, древняя столица, начала приходить в упадок.

Нехватка воды повлияла на ведение сельского хозяйства и на торговые пути, создавая нагрузку на жителей столицы. Поскольку продовольствия было все меньше, а ситуация становилась все опаснее, люди либо погибали, либо разбегались.

Недавно удалось раскопать массовое захоронение. Состояние останков, вероятно, принадлежавших членам семьи кокомов (глав государств), свидетельствуют о насильственной смерти, которая могла быть вызвана конкурирующими фракциями и социальными беспорядками.

Выводы подтверждают известный институциональный коллапс Майяпана между 1441 и 1461 гг., являвшийся следствием гражданского конфликта, свидетельство о котором есть в письменных записях раннего колониального периода.

Массовое переселение в другие части полуострова Юкатан, в том числе на прибрежные территории, помогло культуре майя процветать еще некоторое время после падения столицы.

Бывшая столица была более защищенной территорией по сравнению с прибрежными поселениями, которые стали свидетелями прибытия первых конкистадоров.

Сейчас эти же регионы вместе с остальным миром снова сталкиваются с климатическим кризисом. Археологические и исторические записи способствуют изучению прошлых социальных последствий климатических кризисов в течение долгосрочных циклов и, возможно, помогут предотвратить повторение истории.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что календарь майя был тесно связан с движением планет, а недавние открытия углубили понимание древней культуры.

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