Раскрыт новый секрет календаря майя: с чем на самом деле связан

Календарь майя – символ загадок, утраченной культуры и неразгаданных тайн, что до сих пор не дают покоя ученым. Все помнят о предсказании конца света в 2012 году, которое десятилетие назад наделало немало шума.

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На самом деле, календарь майя действительно связан с движением планет, а недавние открытия углубили понимание древней культуры. Соединив астрономию и хронометраж, майя создали свою собственную систему исчисления. О новом открытии о таинственном календаре рассказало издание IFLScience.

Система исчисления по календарю майя сложнее, чем та, которую мы сейчас используем. Наш год состоит из дней и месяцев. Майя, наблюдая за небесными телами, разработали свою систему взаимосвязанных циклов. К примеру:

цолькин – священное исчисление, состоявшее из 260 дней

хааб – светский 365-дневный календарь

Светское и священное исчисление время от времени синхронизировали. Происходило это раз в 52 года. Таким образом создавался календарный период, ныне известный как календарный круг.

Авторы нового исследования считают, что календарь майя использовался также для отслеживания движения планет и других небесных тел в течение 45-летнего периода.

Кроме того, нашли надписи, свидетельствующие о существовании еще одного цикла, который длился 819 дней. Майя связывали это исчисление с четырьмя сторонами света. Для завершения всего периода необходимо четыре этапа по 819 дней. То есть, один цикл длился примерно девять лет.

Ученые высказали гипотезу, что древние майя уже имели достаточно знаний о движении планет, чтобы создать календарь, связанный с синодическим периодом. Речь идет о времени, необходимом планете, чтобы вернуться в то же положение на небосводе, которое они занимают с точки зрения смотрящего на них с Земли.

Здесь начинается простая математика. Синодический период Меркурия – 117 дней. Умножаем на 7, получаем 819.

Согласно новому исследованию, двадцать 819-дневных циклов в сумме дают 16380 дней, то есть примерно 45 лет. Их можно поделить так, чтоб они соответствовали синодическим периодам каждой планеты. Таким образом, 20 периодов по 819 дней совпадают с циклом майя.

Ученые отметили, что древние майя не ограничивались вниманием к какой-либо одной планете. Вместо этого они создали 819-дневное исчисление, что стало основой большей календарной системы. Майя могли предсказать синодические движения всех видимых планет.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о еще одном революционном открытии – стало известно настоящий возраст календаря майя.

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