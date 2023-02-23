От красоты захватывает дух: какие фото космоса стали открытием 2022 года

Британская Королевская обсерватория в Гринвиче подвела итоги зрительского голосования в конкурсе "Астрономический фотограф года". Участники этого соревнования присылают свои снимки космических пространств. Часть призов присуждает жюри, следующие полгода голосуют посетители выставки лучших работ.

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Как пишет BBC News Украина, стали известны имена лауреатов приза зрительских симпатий за 2022 год. На третьей позиции оказался Алеш Ройг из Испании, сфотографировавший туманность в созвездии Большого пса.

Объект на его снимке напоминает голову дельфина, выныривающего из моря. На самом деле это облако водорода шириной примерно 60 световых лет. Она окружает молодую массивную звезду, которая вскоре по меркам Вселенной должна вспыхнуть. Ученые называют эту туманность Sh2-308, но ее также именуют "Головой дельфина".

Второе место занял португальский астрофотограф Мигель Кларо. Он назвал свой снимок "Солнечный великан". На нем изображен выброс корональной массы Солнца. Очертания этого выброса напоминают фигуру человека с поднятой рукой.

А победил в зрительском голосовании американец испанского происхождения Дэн Зафра. Он снимал звездное небо в перуанских Андах и зафиксировал очертания нашей галактики Млечный путь над вершинами хребта Кордильера-Уайуаш. Фото смотрится совершенно сюрреалистично благодаря отражению звезд в воде, которое также находится в кадре.

Всего в состязании на лучшее фото космоса в 2022 году было представлено более 3000 снимков. За призы соревновались фотографы из 67 стран.

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