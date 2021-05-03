Космический зонд NASA сделал невероятные снимки супер-бурь на Юпитере

Космический зонд NASA Juno сделал невероятные фотографии супер-бурь на Юпитере во время недавнего пролета газового гиганта.

Их опубликовали в космическом агентстве США. Снимки были сделаны на высоте 5 333 миль над поверхностью Юпитера.

Сообщается, что цель корабля Juno, запущенного в 2011 году, состоит в том, чтобы понять происхождение и эволюцию планеты, под плотным облачным покровом которой хранятся секреты фундаментальных процессов и условий, которые управляли нашей Солнечной системой во время ее формирования. Juno завершит свою миссию в сентябре 2025 года.

В частности, Juno:

определит, сколько воды находится в атмосфере Юпитера, что поможет определить, какая теория формирования планет верна (или нужны ли новые теории);

заглянет в атмосферу планеты, чтобы измерить состав, температуру, движение облаков и другие свойства;

нанесет на карту магнитное и гравитационное поля Юпитера, чтобы выявить глубинную структуру планеты;

исследует и изучит магнитосферу планеты около полюсов, особенно полярные сияния – северное и южное – что даст новое понимание влияния огромного магнитного силового поля планеты на ее атмосферу.

Эти данные сделают огромный шаг вперед, помогая ученым понять, как формируются планеты-гиганты, а также узнать, какую роль сыграли планеты-гиганты в объединении остальной части нашей солнечной системы.

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