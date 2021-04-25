В сети показали украинского "прадеда" марсианского вертолета NASA. Фото

В сети появилось фото, на котором сравниваются построенный в 30-х годах прошлого века первый опытный вертолет фирмы конструктора Игоря Сикорского VS-300 и летательный аппарат NASA Ingenuity, который в понедельник, 19 апреля, впервые был успешно запущен на Марсе.

Соответствующую публикацию в своем Twitter выложил доцент кафедры планетарных наук Университета штата Северная Каролина Пол Бирн. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Как это началось. Как это происходит", – подписал иллюстрацию ученый.

14 сентября 1939 года рожденный в Киеве Сикорский после нескольких неудачных попыток наконец поднял построенный им вертолет VS-300 в воздух. Полет осуществлялся на привязи в нескольких метрах от земли. После переделки и ремонта, последовавшего после аварии, 13 мая 1940 года Сикорский впервые поднялся в воздух без привязи.

К осени 1943 года VS-300 полностью исчерпал себя как экспериментальный аппарат. Всего за время испытаний провели 18 крупных переделок машины, несколько сотен мелких изменений, ряд серьезных ремонтов после аварий. В октябре 1943 года аппарат передали в музей Генри Форда в Дирборне, штат Мичиган. Он находится там до сих пор.

Как сообщал OBOZREVATEL:

22 апреля 2021 года беспилотный вертолет Ingenuity, который прибыл на Марс вместе с ровером Perseverance, совершил второй успешный полет.

Тремя днями ранее Ingenuity удачно осуществил первый полет на "красной планете".