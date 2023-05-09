Когда человек впервые заболел раком: что известно о древнейшем подтвержденном случае

В последнее время информации об онкологических заболеваниях вокруг очень много – исследования, новые методы лечения и диагностики, статистика. Поэтому кажется, что это болезнь очень современная. На самом деле, человечество страдает раком уже тысячелетиями. Даже предки homo sapiens умирали от этой болезни. И ученые описали древнейший обнаруженный на сегодняшний день случай раковой опухоли.

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Как пишет издание Live Science, признаки болезни обнаружили на костях, возраст которых составляет 1,7 млн. лет. Остатки, которые анализировали исследователи, принадлежат, вероятно, виду Paranthropus robustus или Homo ergaster – это прямые предки современных людей. Опухоль обнаружили на пальцах левой ноги. Остатки скелета со следами болезни нашли в пещере Сварткранса на известняковом месторождении в Южной Африке. Это место еще называют "Колыбелью человечества", ведь здесь находится наибольшая концентрация человеческих останков в мире.

Выявить опухоль исследователям помогла компьютерная томография (КТ) окаменелости кости пальца ноги. Они сравнили полученные снимки с изображениями современных случаев остеосаркомы – агрессивной формы рака, которая начинается в клетках, образующих кости. Выглядит такое образование, как соцветие цветной капусты. Исследование этого случая было описано в Южноафриканском научном журнале в 2016 году.

В настоящее время остеосаркома является одним из наиболее распространенных видов рака костей у людей и может возникнуть в любом возрасте, хотя чаще всего она наблюдается у детей, подростков и все еще растущих молодых людей. Об этом свидетельствует статистика Американского онкологического общества. Однако установить возраст доисторического человека, который имел это заболевание, до сих пор точно не удалось. Исследователи могут только утверждать, что это скелет взрослого.

В общем, это не самое древнее опухолевое заболевание, которое удалось найти на останках доисторических людей. Описанный случай доброкачественной опухоли был обнаружен у нашего предка в возрасте 1,9 миллиона лет. Останки представителя вида Australopithecus sediba также были обнаружены в Южной Африке.

То, что наиболее давний выявленный случай рака – это именно рак костей, не удивительно. Ведь органы, кожа и другие мягкие ткани обычно со временем сгнивают. "Кость – одна из немногих тканей, которые могут сохраниться в летописи окаменелостей", – пояснил Брюс Ротшильд, палеонтолог позвоночных из Музея естественной истории Карнеги в Питтсбурге, не участвовавший в исследовании.

Ученые утверждают, что даже если рак присутствует в окаменелостях, обнаружить его невооруженным глазом практически невозможно. Поэтому такие остатки требуют дальнейшего изучения. По словам Ротшильда, всего около трети случаев рака можно заметить. Но они все равно нуждаются в рентгеновском исследовании, чтобы увидеть, что именно скрывает внутри кость.

Что касается первого письменного свидетельства об обнаруженном раке, то оно относится к Древнему Египту. В 3000 г. до н. Имхотеп – древнеегипетский математик, врач и архитектор – создал документ, получивший название Папирус Эдвина Смита. По сути это руководство по телесным травмам и хирургическим процедурам. Имхотеп подробно описал в нем 48 медицинских случаев, в том числе рассказал о раке молочной железы.

Ученый в папирусе упоминает несколько типов опухолей, такие как "маслянистые" или "твердые". Опухоль в молочной железе он охарактеризовал как выпуклую массу в груди, холодную, твердую и плотную на ощупь. Имхотеп, сопровождавший свои записи рекомендованными для отдельных случаев методами лечения, об этой болезни написал, что у нее нет терапии.

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