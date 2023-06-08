Арктика может потерять весь лед значительно раньше, чем считалось: названа роковая дата

Уже в 2030-х годах ледяная шапка Северного Ледовитого океана исчезнет летом. Это произойдет на десять лет раньше, чем предполагалось, и никакие действия человечества уже не смогут ничего изменить.

Видео дня

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications. Ученые говорят, что на летнее таяние огромных плавучих ледников на северном полюсе не повлияет ни сокращение выбросов углекислого газа, что приводит к глобальному потеплению, ни ограничению глобального потепления на уровне 1,5 градуса по Цельсию.

По словам соавтора исследования, профессора Института океанографии Гамбургского университета Дирк Ноц, это станет первым важным компонентом климатической системы Земли, который будет потерян из-за выбросов парниковых газов.

Такие изменения, конечно же, не останутся незамеченными, поскольку будут оказывать серьезное влияние на погоду, людей и экосистемы по всему миру.

В частности, как объяснил ведущий автор исследования, исследователь из Университета науки и технологий в Пхохане (Южная Корея) Сеунг-Ки Мин, это может спровоцировать ускоренное таяние вечной мерзлоты, в которой "похоронены" парниковые газы, являющиеся движущей силой глобального потепления.

Также может произойти и повышение уровня моря, поскольку ледяное одеяло Гренландии содержит достаточно замерзшей воды, чтобы поднять уровень Мирового океана на шесть метров.

Само же таяние морского льда не повлияет на уровень моря, поскольку лед уже находится в океанской воде.

Как пишет Phys, исчезновение ледового покрытия также имеет еще один отрицательный эффект. Пока лед покрывает океан, около 90% попадающей на него солнечной энергии отражается назад. Но когда солнечный свет будет падать на темную незамерзшую воду, эта энергия будет поглощаться океаном и распространяться по земному шару.

Северный и Южный полюс по сравнению с данными на конец 19 века потеплели на три градуса по Цельсию. Это почти в три раза превышает среднемировой показатель.

Еще в 2021 году Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), научного консультативного органа ООН, прогнозировала, что Северный Ледовитый океан станет практически свободным ото льда по крайней мере один раз до середины века. Но уточнялось, что для этого потребуются более экстремальные сценарии выбросов парниковых газов.

Новое исследование утверждает, что это произойдет еще до 2040-х годов. Прогноз базируется на данных наблюдений за период 1979-2019 годов.

Ученые называют Северный Ледовитый океан "свободным от льда", если площадь, покрытая льдом, составляет менее миллиона квадратных километров, или около 7% от общей площади океана.

В феврале 2023 года ученые сообщили, что площадь морского льда в Антарктике уменьшилась до 1,92 миллиона квадратных километров. Этот показатель самый низкий за всю историю наблюдений.

Ранее OBOZREVATEL также рассказал, что ученые катастрофически просчитались с темпами таянием ледников.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.