Какое время суток наиболее стрессовое: эксперты посоветовали, как уменьшить напряжение

Стресс, тревоги и напряжения сопровождают нас каждый день. Важно уметь отвлекаться от ежедневных забот, чтобы минимизировать вредное влияние стресса на здоровье. Недавно исследователи обнаружили, что есть определенное время суток, когда большинство людей испытывают максимальный уровень напряжения.

Опрос показал, что подготовка к поездке на работу и сбор детей в школу делает утро наиболее напряженным временем дня. Детали рассказало издание Daily Mail.

Стрессовое время суток

Исследователи спросили тысячи взрослых, когда они испытывают наибольший стресс в течение дня, и 51% респондентов признались, что часто испытывают тревожность с того момента, как встают с постели.

8:15 утра – самое стрессовое время суток, определили ученые.

Респонденты заявили, что они, как правило, теряют 20 минут и 28 секунд на неожиданные осложнения в течение этого времени, так что им не удается быть собранными и пунктуальными.

Более половины опрошенных взрослых, 51%, отметили, что им никогда не хватает времени на выполнение утренних процедур и обязательств.

По крайней мере, 35% респондентов заявили, что испытывают определенную форму стресса в первой половине дня.

И почти половина, 47% респондентов, отметили, что утром они не успевают сделать и половину запланированного.

Полученные данные достаточно тревожны, ведь врачи предупреждают, что стресс, нервозность или истощение могут увеличить риск развития деменции и других неврологических заболеваний.

Среди обычных утренних забот респонденты назвали недосып, поиск ключей, носков или других важных вещей, непредсказуемость детских эмоций, что часто превращают даже хорошо спланированный утренний распорядок в хаос.

Важные советы

Исследователи дали пять советов, которые помогут снизить стресс, связанный с утренними занятиями.

Подготовьте все самое важное с вечера: продумайте одежду, найдите белье и носки, подготовьте ингредиенты для завтрака. Создание более легкого и последовательного утреннего распорядка, который может соблюдать каждый член семьи, позволит наладить мышечную память в те дни, когда вы просыпаетесь особенно уставшими. Родителям эксперты рекомендуют вставать как минимум за 30 минут до того, как их дети должны проснуться, выделяя немного свободного времени, чтобы подготовиться к новому дню. Также следует подумать о делегировании определенных домашних дел и обязанностей своим детям, сосредотачиваясь на полезных задачах, соответствующих возрасту. Детям и взрослым ученые рекомендуют пытаться ограничить использование гаджетов утром, учитывая, что социальные сети, телешоу, видеоигры и другие цифровые медиа могут украсть бесценные минуты, необходимые для подготовки к новому дню.

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