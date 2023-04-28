Каким странам грозит адская жара: ученые вынесли приговор

Каждый год ученые фиксируют новые и новые температурные рекорды, а едва ли не каждый последующий год становится наиболее жарким в истории климатических наблюдений. Экологи бьют тревогу, а климатологи составляют апокалиптические прогнозы. В частности, вычисляют, какие страны мира пострадают от глобального потепления больше всего.

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Так журнал Nature опубликовал выводы команды исследователей из университета Бристоля, которые изучали, какие регионы подготовлены к последствиям высоких температур хуже всего и, соответственно, могут пострадать сильнее других. Согласно их выводам, экстремальная жара в сочетании с неблагополучной социально-экономической обстановкой больше всего ударит по Афганистану, Центральной Америке и Папуа-Новой Гвинее.

По данным ученых, эти регионы еще не подверглись влиянию мощных волн жары и не успели ввести адаптационные меры. Во всем мире их, как правило, вводят не до, а после события. В указанных регионах также заметное влияние оказывает рост населения, ограниченный доступ к медицинскому обслуживанию и специфика энергообеспечения.

Сложной называют ситуацию также в Центральной Европе и Пекине. Это густонаселенные районы, где при наступлении рекордных температур под угрозой окажутся миллионы людей. Местных политиков призывают уже сейчас начать работать над планом действий на случай климатической чрезвычайной ситуации. В частности, разработать меры по уменьшению смертности среди уязвимых категорий населения и снижению ущерба от экстремальных температур.

По словам ведущего автора исследования, климатолога Викки Томпсон из Института Кебот, Бристоль – учреждения, которое занимается исследованиями окружающей среды, волны жары случаются в мире все чаще. Поэтому человечеству необходимо лучше подготовиться к ним. Именно поэтому исследователи сейчас определяют точки наивысшего риска.

Чтобы составить свой прогноз, ученые воспользовались статистикой экстремальных значений методом оценки периодов повторяемости редких событий. Также они использовали обширные массивы данных, полученных от наблюдений и климатических моделей. Таким образом, были определены регионы мира, где с большой вероятностью будут побиты температурные рекорды. Соответственно, люди в этих регионах находятся в самой большой опасности.

Вместе с тем ученые предупредили, что непредсказуемые экстремальные волны жары в реальности могут случаться где угодно. В настоящее время наблюдения указывают, что маловероятные по предварительным прогнозам рекорды температуры уже были установлены практически в трети изученных регионов (31%). Пример – волна жары, произошедшая в Западной и Северной Америке в 2021 году.

Ученые указывают на то, что вызванное человеческой деятельностью изменение климата привело к увеличению частоты, интенсивности и продолжительности волн жары. Потенциально они могут приводить к десяткам тысяч смертей. Указанное исследование направлено на то, чтобы помочь местным властям определить приоритетность смягчения последствий в наиболее уязвимых регионах.

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