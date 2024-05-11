Как в фильмах. Ученые разработали гигантскую руку робота, способную выдержать удар молотком

Огромная, сверхбыстрая рука робота, которую почти невозможно уничтожить, выглядит как угрожающий реквизит из научно-фантастического фильма. Но она вполне реальна и уже используется для разработки следующего поколения роботов с искусственным интеллектом.

Конечность довольно тяжелая – 4,1 кг, и примерно на 50% больше человеческой, пишет Mail Online. Разработанная британской компанией Shadow Robot Company, эта трехпалая клешня может переходить от полностью открытого к закрытому состоянию всего за 500 миллисекунд.

Рука работа достаточно крепкая, чтобы выдержать удары молотков или поршней. Эта прочность должна помочь руке помочь строгому и часто разрушительному процессу обучения ИИ взаимодействию с миром.

Рука разрабатывалась более четырех лет вместе с компанией Google Deepmind. Директор компании Shadow Robot Company Рич Уокер говорит, что громоздкий дизайн является необходимым решением.

Хотя роботы на заводских цехах способны выполнять простые рутинные действия, такие как перемещение листов металла из одного места в другое, реальный мир требует более сложных движений.

Чтобы роботы могли выполнять более сложные задачи или действовать автономно, им нужен искусственный интеллект, управляющий их двигателями. Но процесс обучения может быть особенно дорогим и разрушительным для самих роботов.

"Если вы когда-нибудь видели, как учится ребенок, то знаете, что в начале процесса он движется хаотично, прежде чем начнет связывать свои действия с тем, что видит перед собой", – говорит Уокер.

Когда вы ставите ИИ под контроль робота, процесс очень схож, с той лишь разницей, что работам не хватает устойчивости людей. Чтобы научиться такой простой задаче, как сбор предметов, ИИ нужно сделать тысячи повторяющихся попыток методом проб и ошибок.

Однако ранние этапы процесса обучения часто так нестабильны, что роботы нередко расшатывают себя.

"То, что мы с вами называем прикосновением к чему-то, люди в робототехническом сообществе называют столкновением", – объяснил Уокер.

Чтобы избежать того, что роботы просто разбиваются на куски во время учебы, Shadow Robot Company пришлось сделать свою руку очень крепкой.

Компания использует комбинацию более крупных, упругих деталей и моторного управления, что позволяет пальцам двигаться при столкновениях и избегать повреждений. Каждый палец также является модульным компонентом, поэтому его можно быстро заменить при повреждении.

Однако, чтобы быть полезной в разработке машинного обучения, рука также должна быть чувствительной. Под поверхностью каждого пальца есть сотни крошечных камер, которые фокусируются на внутренней стороне кожи.

Когда рука что-то хватает, камеры определяют, как деформируется кожа, и могут определить, насколько твердым или мягким может быть объект.

Уокер говорит, что сейчас рука находится в стадии производства, поэтому текущей подтвержденной цены пока нет.

"Этот робот не будет дешевым, но и не таким дорогим, как те, что мы делали раньше", – сказал он.

Вокер объясняет, что причина заключается в том, что рука спроектирована с учетом возможности замены деталей и легкого ремонта.

Хотя конечность была разработана для DeepMind, г-н Уокер говорит, что она также будет продаваться другим компаниям и исследовательским учреждениям.

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