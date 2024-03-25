Как отсрочить появление седых волос: эксперт указал на главные факторы

Как бы нам ни хотелось дольше сохранить красоту и молодость, избежать появления седины просто невозможно. Война, стрессы, постоянное напряжение и тревоги приводят к истощению организма и преждевременному старению.

Ученые говорят, что скорость, с которой меняется цвет волос, в значительной степени определяется генами. Однако многочисленные исследования доказали, что существуют способы замедлить скорость появления седины. Как отсрочить возрастные изменения, рассказало издание Daily Mail.

Почему волосы седеют

С возрастом начинают разрушаться меланоциты – это крошечные клетки кожи, производящие меланин, пигмент, придающий коже и волосам цвет. В результате волосы становятся полупрозрачными, а выглядят седыми лишь потому, что они отражают свет от окружающих более темных волос.

Специалисты отмечают: если в вашей семье родственники полностью поседели в 30 лет, ваша судьба, вероятно, предрешена. И никаких лекарств от этого нет. Но есть шанс отложить процесс на несколько лет, придерживаясь простых шагов.

Совет 1

Откажитесь от курения (вейпинг также в списке опасностей). Ученые доказали, что курение может ускорить поседения. Это объясняется тем, что токсины в сигаретах вызывают окислительный стресс – биологический процесс, во время которого нестабильные молекулы в организме, называемые свободными радикалами, атакуют и разрушают здоровые клетки кожи, производящие меланин. Свободные радикалы образуются при курении.

Исследование Силезского медицинского университета в Польше, опубликованное в журнале Molecular and Cellular Biochemistry в 2014 году, показало, что регулярное влияние никотина – через табак, электронные сигареты или даже никотиновую резинку и пластыри – уменьшает выработку меланина в коже головы.

Совет 2

Слишком длительное пребывание на солнце вредно не только для кожи, но и для волос – они также теряют цвет.

Избыток УФ-света вызывает тот же окислительный стресс, что и курение, повреждая клетки кожи головы, производящие меланин, и ускоряя процесс поседения. Исследования показывают, что УФ-лучи нарушают уровень кератина – белка в волосах, который укрепляет и защищает его. Всем, кто проводит много времени на свежем воздухе, например строителям или сельскохозяйственным работникам, следует обязательно носить головной убор.

Совет 3

Витамин B12 чрезвычайно важен для регенерации клеток, а его дефицит может привести к поседению.

Известно, что в веганских диетах не хватает витамина B12, в большом количестве содержащегося в мясе, яйцах и молочных продуктах. Витамин B12 отсутствует во фруктах, овощах или зерновых. Лучшие источники пищи с витамином B12 – печень и красное мясо.

Совет 4

Плохой день на работе не повлияет на ваши шансы преждевременно поседеть. Но если вы испытываете хронический, длительный стресс – риск растет в разы.

Организм запрограммирован на освобождение некоторых гормонов, таких как кортизол и норадреналин, когда мы оказываемся под угрозой. Это часть природной реакции, которая имела решающее значение для выживания наших предков в дикой природе.

Но если эта естественная реакция не выключится, а сохранится в течение дней, недель или даже месяцев, избыток кортизола может отрицательно влиять на тело, включая волосы. Кроме того, в режиме выживания мозг придает приоритет поставке крови и питательных веществ к клеткам и тканям (таким как мышцы), которые являются жизненно важными для выхода из кризиса. Несущественные клетки, такие как меланоциты, определяющие цвет волос, имеют низкий приоритет.

Правило 5

Даже в трудные времена нужно научиться снимать стресс с помощью упражнений и отдыха. Главное – просто найти отвлекающее занятие. Это может быть вечерняя пробежка, садоводство, выпечка или чтение книги в теплой кровати.

Если вы не думаете о стрессовых факторах в своей жизни по крайней мере час-два в день, уровень гормона стресса снизится.

Правило 6

Для большинства из нас поседение – это медленный процесс. Но если волосы резко и внезапно начали терять цвет, возможно, вам понадобится обратиться к врачу и пройти соответствующие обследования. Проблемы со щитовидной железой – одна из основных причин внезапного поседения.

Врачи отмечают: если уровень тироксина низкий, и железа не работает должным образом, мы страдаем от усталости увеличения веса, депрессии и болей в суставах. Кроме того, уменьшается выработка меланина. Хорошая новость: в научной литературе есть несколько отчетов о том, что пациенты восстанавливают цвет волос после лечения.

Правило 7

Загрязненный воздух повреждает цвет волос так же, как сигаретный дым. Токсины, в том числе и вдыхаемые и попадающие в кровь дизельные пары, могут спровоцировать окислительный стресс, повреждая здоровые клетки кожи головы, уменьшая их способность производить меланин.

Большему риску подвергаются городские жители. Недавний отчет показал, что население Лондона, например, подвергается влиянию токсинов, таких как диоксид азота, превышающих нормы Всемирной организации здравоохранения.

Если вы живете в большом городе, важно регулярно мыть голову – по крайней мере через день – чтобы избавиться от загрязненных частиц, которые могут проникнуть в волосы и повредить клетки меланоцитов.

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