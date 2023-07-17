Как людей притягивает друг к другу: ученые раскрыли секрет обаяния

Любовь – чувство не всегда нелогичное, а иногда даже непостижимое, однако ученые упорно пытаются докопаться до ее сути. Исследователи из Бостонского университета говорят, что совершили научный прорыв, сумев объяснить основную причину человеческого влечения.

Видео дня

Объяснение простое: все основывается на общих интересах и ценностях. Отчет был опубликован в SciTechDaily.

Ученые тщательно исследовали феномен "similarity-attraction" (притяжение-по-интересам): нам нравятся люди, похожие на нас и разделяющие наши интересы, симпатии и антипатии.

Чарльз Чу, доцент кафедры менеджмента и организаций BU Questrom School of Business, проверил эту теорию, проанализировав условия, влияющие на то, ощущаем ли мы влечение друг к другу. Он обнаружил один фактор, который психологи называют самоэссенциальным соображением (self-essentialist reasoning) – люди представляют, что у них есть глубокий внутренний стержень, который формирует и определяет их личность. Фактически мы считаем привлекательными тех, кто имеет с нами общие интересы и ценности. Этот пункт включает общую философию жизни, взгляды на глобальные проблемы и мировосприятие.

Однако исследование ученых из Бостонского университета также показывает, что наша склонность общаться с кем-то просто из-за общих интересов может ограничивать нас и наши возможности в отношении партнеров. Часто, выбирая партнера, мы замечаем, что он несовместим с нами в некоторых аспектах, но продолжаем жить вместе, если эти нюансы не являются фундаментальной основой отношений.

"Исследование свидетельствует о том, что мы часто заполняем пробелы в отношениях своими собственными иллюзиями или ощущениями. Иногда это может побуждать нас к некоторым неоправданным предположениям", – отметил Чарльз Чу.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие правила психологи советуют придерживаться женщинам в начале отношений.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram, Viber и Threads, чтобы быть в курсе последних событий.