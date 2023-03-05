К Земле летит 143-метровый астероид: о чем предупреждают в NASA

К Земле приближается астероид 535 844 (2015 BY310) длиной около 143 метров. Он пролетит вблизи нашей планеты 7 марта.

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Об этом сообщила Лаборатория реактивного движения NASA. Расстояние космического тела до Земли составит около 4,03 млн км, скорость его движения составляет 27 тыс. 720 км в час.

Хотя 2015 BY310 – достаточно большой астероид, он пролетит на безопасном для Земли расстоянии.

Как известно, NASA считает "потенциально опасным объектом" астероиды с размером более 150 м, которые приближаются к нашей планете на расстояние ближе 7,4 млн км.

2015 BY310 не соответствует обеим критериям, поэтому не считается "потенциально опасным".

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2022 года NASA успешно протаранило астероид космическим аппаратом DART.

Сразу же после тестового столкновения ученые заявили об успешности миссии и подтвердили, что астероид изменил свою орбиту. Однако астрономы были удивлены дальнейшим поведением "жертвы".