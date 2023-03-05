К Земле летит 143-метровый астероид: о чем предупреждают в NASA
К Земле приближается астероид 535 844 (2015 BY310) длиной около 143 метров. Он пролетит вблизи нашей планеты 7 марта.
Об этом сообщила Лаборатория реактивного движения NASA. Расстояние космического тела до Земли составит около 4,03 млн км, скорость его движения составляет 27 тыс. 720 км в час.
Хотя 2015 BY310 – достаточно большой астероид, он пролетит на безопасном для Земли расстоянии.
Как известно, NASA считает "потенциально опасным объектом" астероиды с размером более 150 м, которые приближаются к нашей планете на расстояние ближе 7,4 млн км.
2015 BY310 не соответствует обеим критериям, поэтому не считается "потенциально опасным".
Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2022 года NASA успешно протаранило астероид космическим аппаратом DART.
Сразу же после тестового столкновения ученые заявили об успешности миссии и подтвердили, что астероид изменил свою орбиту. Однако астрономы были удивлены дальнейшим поведением "жертвы".
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