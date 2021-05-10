Израильская компания Watergen научилась добывать воду из воздуха. Видео

Израильская компания Watergen разработала технологию, которая позволила добывать воду из воздуха.

Видео с наглядной демонстрацией в Facebook опубликовал главный раввин Украины Азман Моше Реувен (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Израильская компания Watergen несколько лет назад изобрела уникальный способ получения воды из воздуха. А вот теперь мне выпала возможность присутствовать при воплощении этой уникальной технологии в автомобилях", – написал он.

"Это даст возможность людям всегда в наличии, в прямом смысле, под рукой, иметь чистую и свежую питьевую воду, а также избавиться от вредного пластика, который при нагревании в салоне автомобиля выделяет в воду ядовитые вещества, тем самым нанося вред здоровью людей", – добавил главный раввин Украины.

На сайте Watergen говорится, что воздух – более чистая основа, чем почва, а производство воды из воздуха устраняет необходимость в откачке грунтовых вод и опасения загрязнения почвы. В компании заверили, что качество и вкус воды, обработанной по этой технологии, соответствуют высочайшим стандартам.

"Производство "воздух-вода" открывает в нашем мире новый источник питьевой воды, устраняет зависимость от муниципального водоснабжения и старой дорогостоящей инфраструктуры и трубопроводов. Человеческие руки не касаются питьевой воды из воздуха. Это устраняет необходимость в углеродоемких цепочках поставок и экологически вредных пластиковых отходах и воде в пластиковых бутылках", – отмечено в информации.

В Watergen пояснили, что в основе технологии лежит технология теплообмена GENius, которая превращает воздух в чистую питьевую воду. Благодаря запатентованной конструкции, GENius является энергоэффективным теплообменным модулем в своем роде.

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