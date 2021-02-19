Ученые открыли новую форму воды

В Австрии ученые нашли новую кристаллическую форму воды, которую она принимает при особых условиях замерзания.

Такая фаза льда получила название лед-XIX, передает Nature. Открытие было сделано группой ученых по главе с Томасом Лертингом из Инсбрукского университета.

Отмечается, что пару лет назад был получен новый вариант льда-VI, который получили при более медленном замерзании и под более высоким давлением. Но только сейчас удалось доказать, что это новая форма льда.

Для своего доказательства ученые воспользовались дифракцией нейтронов на кристалле льда-XIX. Для экспериментов использовали дифрактометр HRPD, работающий в Лаборатории Резерфорда – Эплтона, Британия.

В ходе эксперимента было установлено, что лед-XIX похож на XV, но у него иначе распределяется водород при похожих атомах кислорода.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые назвали неожиданный заменитель воды.