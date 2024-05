Истребитель супербактерий. Ученые разработали мощный антибиотик, который может совершить прорыв в медицине

Ученые открыли новый класс антибиотиков с мощной активностью против особо стойких бактерий. Медикамент также показал эффективность лечения инфекции кровотока у мышей.

Антибиотик разработали медики из Уппсальского университета. По их словам, препарат уничтожает бактерии с так называемой множественной лекарственной стойкостью, пишет SciTechDaily.

Трудно переоценить значение антибиотиков для лечения или профилактики бактериальных инфекций. Однако глобальный рост стойкости бактерий к антибиотикам ставит под угрозу их эффективность. Поэтому необходима разработка новых терапевтических средств, к которым пока нет резистентности.

Таковы лекарства, разработанные медиками в рамках многонациональных консорциумов. Ученые описали новый класс соединений на страницах журнала "Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA".

Революционный антибиотик нацелен на белок LpxH, используемый грамотрицательными бактериями для синтеза своего внешнего слоя защиты от окружающей среды, называемого липополисахаридом.

Не все бактерии вырабатывают этот слой. Но производящие включают организмы, определенные ВОЗ как наиболее важные для разработки новых методов лечения, в том числе кишечную палочку и клебсиела, которые уже развили устойчивость к имеющимся антибиотикам.

Исследователи смогли показать, что этот класс антибиотиков обладает высокой активностью против бактерий с множественной лекарственной стойкостью – то есть стойкостью к нескольким препаратам.

Также с помощью него удалось вылечить инфекцию кровотока на мышиной модели.

Поскольку этот класс соединений абсолютно новый, а белок LpxH еще не использовался как мишень для антибиотиков, до него пока не существует предварительной резистентности. Это контрастирует со многими антибиотиками существующих классов, которые сейчас находятся в стадии клинической разработки.

Хотя результаты очень многообещающие, нужно будет провести значительную дополнительную работу, прежде чем соединения этого класса будут готовы к клиническим испытаниям.

