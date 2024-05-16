Исследователи впервые увидели, как черная дыра убила 'жизнь' в галактике

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) впервые увидел, как черные дыры оперативно уничтожают нерожденные звезды в больших галактиках. Это осуществляется путем взрывного удаления большого количества газа, который мог бы образовывать светила.

Новое исследование является важным этапом для понимания эволюции галактики. Ученые обнародовали результаты космических исследований в Nature.

Сверхмассивные "черные дыры" до 10 миллиардов раз больше Солнца. Эти космические гиганты обычно встречаются в центрах галактик, где потребляют огромное количество газа. Известно, что галактики, в которых происходит этот процесс, имеют активные галактические ядра (AGN).

Долгое время считалось, что потоки из сверхмассивных черных дыр могут препятствовать образованию звезд. Но прямых доказательств наблюдений этому до сих пор не хватало.

Как черная дыра вообще может иметь поток? Это справедливый вопрос, учитывая, что черные дыры должны быть настолько плотными, что их гравитационное поле может препятствовать выходу даже света.

Теории предполагают, что вращающиеся черные дыры имеют этот внешний поток материи в форме вертикальных струй материала.

Затруднения с доказательствами того, что этот "ветер" подавляет образование звезд, связано с ограничением предыдущих исследований изучением исключительно теплых ионизированных газов в потоках черных дыр. Но новое исследование показывает, что более 90% ветра состоит из прохладного нейтрального газа фактически невидимого в предыдущих исследованиях.

"JWST дал нам возможность наблюдать более холодную, нейтральную газовую фазу обычных потоков, вызванных AGN, в далеких галактиках", – говорит автор-корреспондент доктор Ребекка Дэвис из Университета Свинберна в Мельбурне.

Объектом исследования стала COSMOS-11142 – огромная галактика размером 4000 световых лет, расположенная примерно в 11 миллиардах световых лет от Земли.

Команда впервые смогла увидеть, как сверхмассивные потоки черной дыры отталкивают образующий звезды газ.

"Поток удаляет газ быстрее, чем газ превращается в звезды", – объясняет Дэвис.

Тушение звезд является фундаментальным процессом в жизненном цикле галактик. Он представляет собой переход от галактики, которая формирует звезды – и, следовательно, способна расти и изменяться – к статической галактике.

Поэтому новое исследование явилось важной вехой в понимании процесса галактической трансформации.

Ранее OBOZ.UA писал о видео-проекте NASA, с помощью которого можно погрузиться в черную дыру.

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