Искусственный интеллект помог ученым обнаружить странные знаки в пустыне: один связывают с пришельцами

Ученые многие годы не могут разгадать тайну рисунков в пустыне Наска. Считается, что геоглифы были созданы представителями культуры наска 200 годом до н. е. и 700 годом н. е. Сотни фигур – от простых линий, до прорисованных изображений рыб, ящериц, обезьян и пауков, были, скорее всего, созданы с помощью примитивных инструментов и методов разметки. Конечно, это только теория, однако в конце некоторых линий действительно нашли деревянные палки и керамику.

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Сохранились геоглифы в почти первозданном виде благодаря засушливому, безветренному и стабильному климату. Цель создания рисунков также неизвестна. Версий много: от религиозных (поклонение богам) или астрономических (точка появления Солнца и звезд над горизонтом) до космических (геоглифы нарисовали инопланетяне). Недавно в исследованиях пустыни Наска появились интересные подробности, о которых рассказало издание Express.

В новом исследовании Университета Ямагата Наска и IBM Японии подробно описывается модель использования искусственного интеллекта для глубокого изучения геоглифов. Это привело к обнаружению четырех геоглифов: странного "гуманоида", пары ног, рыбы и птицы.

Ранее аэрофотосъемки огромной территории "сканировали" невооруженным глазом, что требовало значительного количества времени. Естественно, такое исследование создавало проблемы с эффективностью и масштабированием.

Технология глубокого анализа позволила ускорить идентификацию геоглифов примерно в 20 раз.

После успешного технико-экономического обоснования, ученые начали сотрудничество с исследовательским центром IBM TJ Watson, чтобы провести широкомасштабное исследование распределения геоглифов на основе искусственного интеллекта на территории Наска.

Антропологи, этнологи и археологи более склоняются к религиозной гипотезе геоглифов: народ наска мог создать рисунки, чтобы их видели божества на небе. Некоторые из линий Наска образуют фигуры, которые лучше всего наблюдать с воздуха, на расстоянии примерно 500 м. Изображение также видно из окрестных предгорий и других высоких мест.

А вот Эрих фон Денике настаивает на том, что линии были построены по указаниям внеземных существ как аэродромы для их космических кораблей. Совместное исследование опубликовано в международном академическом журнале Archaeological Science.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что для искусственного интеллекта необходимо создать четвертый закон робототехники "Азимова".

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