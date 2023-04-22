Для искусственного интеллекта нужно создать четвертый закон робототехники Азимова: о чем речь

Масштабное и стремительное развитие искусственного интеллекта, а также его доступность для любого, кто имеет доступ к сети, ставит человечество перед необходимостью создания четвертого закона робототехники, в дополнение к знаменитым трем законам, сформулированным писателем-фантастом Айзеком Азимовым.

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Такое мнение высказал преподаватель философии из Оксфордского университета (Великобритания) Джонни Томсон. Он также сформулировал и сам четвертый закон, объяснив его неотложность.

Томсон отмечает, что человечество столетиями было убеждено, что является вершиной эволюционного развития и поэтому многих пугает сама перспектива развития ИИ.

Он вспоминает научно-фантастический рассказ Азимова "…что Ты помнишь о ней", суть которого сводится к тому, что человечество взлелеяно в мыслях о том, что является доминирующим видом на Земле и не способно воспринять тот факт, что искусственный интеллект может посягнуть на его "владения" и сместить с престола. Но боятся люди не только этого, а того, что не будут контролировать ситуацию с развитием ИИ.

"За мгновение в 21 веке мы превратились из источника всей мудрости и креативности в неуклюжих обезьян, которые щупают устаревшие инструменты", – написал философ.

По его словам, за последние несколько месяцев, когда стало понятно, на что способен искусственный интеллект, "люди из центра вселенной превратились в нечто очень напоминающее бета-тест".

"Почти за одну ночь искусственный интеллект разразился большим, потрясающим всплеском. Он создает искусство и книги, музыку и фильмы. Он поддерживает разговоры и распознает лицо. Короче говоря, ИИ делает все то, что мы считаем лучшим в мире. В некоторых случаях он делает это даже лучше (чем люди. – Ред.)", – написал Томсон.

В свое время Азимов, мечтавший о сосуществовании людей и роботов, сформулировал три закона робототехники, которые, по своей сути, являются "механизмами, помогающими человеку контролировать вещи".

Вот, как они звучат:

Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием позволить причинить вред человеку.

Робот должен подчиняться приказам, отданным ему человеком, за исключением случаев, когда такие приказы противоречат Первому Закону.

Робот должен защищать свое существование, пока такая защита не противоречит Первому или Второму законам.

"Рассказы Азимова блестяще работают как научная фантастика, но также показывают нам, насколько трудно – даже невозможно – создать беспроблемные законы для управления любым интеллектом. Всегда найдется лазейка или исключение", – отмечает ученый.

Он добавляет, что в рассказе Азимова в конце концов работы интерпретируют человека как существо, обладающее "высшим интеллектом". Поэтому сейчас человечество может встать перед вопросом, достаточно ли относиться к виду Homo sapiens, чтобы считаться человеком и как интерпретировать искусственный интеллект, если он превзойдет человека в творчестве и высоком интеллекте.

"Если или когда придет всеобщий искусственный интеллект, это будет больше, чем просто угроза нашему образу жизни. Это угроза тому, как мы вообще понимаем человечество", – подчеркивает философ.

Именно поэтому, пока ИИ не превратился в господствующий вид, Томсон предлагает создать четвертый закон робототехники, звучащий так:

Робот должен идентифицировать себя.

"Когда мы переходим в мир искусственного интеллекта, который делает человеческие вещи лучше, чем человек, большинство из нас все равно захочет знать, что сделано человеком, а что – нет… Мы имеем право знать, с кем мы взаимодействуем – с человеком или с искусственным интеллектом", – резюмирует он.

Как рассказывал OBOZREVATEL, искусственный интеллект уже неоднократно вводил людей в заблуждение. Один из последних случаев произошел в конце марта, когда в сети обсуждали фото Папы Римского в стильном пуховике, которое оказалось сгенерированным ИИ.