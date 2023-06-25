Инопланетная жизнь может существовать даже на самом краю Млечного Пути

Последнее открытие, подтвердившее наличие фосфора в облаке на краю Млечного Пути, фактически расширяет область галактики, где может существовать жизнь. Это означает расширение подходящей зоны для жизни примерно на 22 000 световых лет.

Видео дня

Об этом исследователи сообщили во время заседания Американского астрономического общества в Альбукерке, пишет Science News. Это может побудить астрономов искать в глубине Млечного Пути планеты и любую жизнь, которую они могут скрывать.

Фосфор является одним из шести ключевых элементов, необходимых для формирования жизни. Остальные пять – азот, углерод, водород, кислород и сера. До последнего времени именно фосфор был единственным из элементов, не обнаруженным в самых отдаленных уголках нашей галактики.

Фосфор был обнаружен благодаря двум радиотелескопам, изучавшим прохладное запыленное газовое облако на краю галактики. Его температура составляет -248 градусов по Цельсию, что всего на 25 градусов выше абсолютного нуля.

Само же облако находится на расстоянии около 74 000 световых лет от центра галактики, что почти втрое больше, чем расстояние от Земли до ядра Млечного Пути.

В ходе исследования были обнаружены признаки монооксида фосфора и мононитрида фосфора. При этом сам поиск был непростым, поскольку нужные исследователям элементы образуются только вблизи сверхновых, а во внешнем Млечном Пути не так много материала, чтобы там образовывались звезды, достаточно большие, чтобы взорваться и превратиться в сверхновую.

В частности, как рассказала астрохимик из Аризонского Университета Люси Зюрис, за пределами 49 000 световых лет от центра галактики известен лишь один остаток сверхновой.

Она предполагает, что материалы от сверхновой попали на край галактики, когда сверхновая взорвалась ближе к центру и запустила "галактический фонтан".

Ранее ученые предполагали, что поскольку все шесть элементов не были найдены на краю галактики, то так называемая галактическая пригодная для жизни зона – простирается максимум до самой отдаленной найденной ими сверхновой, примерно на расстоянии 52 000 световых лет от галактического центра.

Как объясняют исследователи, чтобы жизнь зародилась далеко от центра галактики, там должны существовать планеты, но до сих пор их наблюдали лишь относительно близко к Солнечной системе – большинство в пределах нескольких тысяч световых лет.

Зюрис надеется, что обнаружение шести элементов для жизни на краю галактики даст толчок поиску самых отдаленных мест, где она могла бы процветать.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об исследовании ученых, согласно которому в Млечном Пути существуют сотни миллионов миров, где может существовать жизнь.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.